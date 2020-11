Simona Halep, despre perioada în care a fost infectată cu coronavirus: Am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare. Boala există. Cine nu crede greşeşte

Simona Halep, care în urmă cu aproape două săptămâni că s-a vindecat de COVID-19, a povestit cum a trecut prin perioada infecției, precizând că nu a crezut niciodată că nouă coronavirus nu există. Numărul 2 în ierarhia mondială a tenisului feminin a declarat că a avor febră, dureri de cap și dureri musculare și că se teme de o nouă perioadă de carantină.

Simona Halep: N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor

"După Covid-19 am avut o perioadă de zece zile de recuperare, dar acum mă bucur că mă pot antrena. Pe parcursul infecţiei am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor. Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva. Dar, bine că a fost ok şi am trecut peste destul de uşor”, a declarat Halep într-un interviu pentru Digisport.

Tenismena a mai spus că, cel mai probabil, s-a contaminat atunci când a ieșit în oraș cu diverse treburi.

„Eu m-am protejat foarte mult la turnee, la turnee nu avem voie să ieşim din hotel, deci eram protejaţi 100%. Dar aici am mai ieşit în oraş, am avut de făcut anumite treburi, să-mi cumpăr câte ceva şi probabil l-am luat din oraş. Nu ştiu de unde l-am luat, dar trebuie să ne protejăm şi mai mult, deşi nu este uşor, pentru că mental intră o teamă şi nu mai poţi să fii relaxat”, a mai precizat Simona.

Mesajul Simonei Halep pentru cei care nu cred în existența COVID-19: Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere

Totodată, Halep a subliniat că cei care contestă existența virusului greșesc și spune că ea a crezut de la bun început în pericolul reprezentat de COVID-19.

"Am mai auzit astfel de păreri şi nu sunt de acord cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere”, a mai declarat Simona Halep, exprimându-și în același timp aprecierea pentru cadrele medicale de la Institutul ”Matei Balș” care au tratat-o în perioada de infectare.

Simona Halep a anunțat pe 31 octombrie că a fost testată pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus și că a prezentat simptome ușoare ale bolii.

Ulterior, pe 9 noiembrie, Halep a anunțat că s-a vindecat și le-a mulțumit medicilor care i-au fost alături.