Simona Halep, după ce a fost învinsă de Serena Williams la Australian Open: Am făcut un joc bun, nu sunt aşa dezamăgită. Trebuie să revin într-o formă bună din punct de vedere mental

Simona Halep (locul 2 WTA) a susținut, după meciul cu Serena Williams din sferturile Australian Open, că a făcut un joc bun şi nu este aşa dezamăgită că a pierdut. Disputa s-a terminat cu 6-3, 6-3 pentru americancă.

Simona Halep, prima reacție după ce a pierdut în fața Serenei Williams

„Eu cred că am făcut un joc bun. Nu-s așa dezamăgită de mine”, a spus Halep după înfrângerea suferită în fața lui Williams.

„Probabil am simţit presiunea după trei, patru luni fără un meci oficial şi nu ştiam la ce să mă aştept. Probabil am simţit mai mult tensiunea și nu am ştiut cum să o gestionez. Cred că m-am plâns cam mult, dar din punct de veder al jocului cred că am făcut o treabă bună. Am muncit mult în presezon şi aici am putut vedea cât de mult am evoluat, așa că sunt optimistă şi am încredere”, a mai declarat Simona Halep, potrivit Reuters.

În schimb, sportiva româncă a admis că mai are ceva de lucrat pentru a reveni „într-o formă bună din punct de vedere mental”, căci, susține ea, a avut mai tot turneul o atitudine „un pic negativistă”.

Halep a mai spus că Williams „a fost mai puternică în momentele importante”: „Accept că m-a învins, dar dacă aş fi fost un pic mai puternică la serviciu, aş fi avut o şansă mai bună”.

Până la sosirea în Australia, Simona Halep nu mai jucase un meci oficial din octombrie, de la eliminarea sa de la Roland Garros.

Serena Williams, reacție după ce a învins-o pe Simona Halep

La rândul ei, Serena Williams a admis că a avut în față o adversară foarte puternică, dar a precizat că tocmai asta a ambiționat-o și astfel a ajuns să facă „cel mai bun meci al meu din turneu".

„Am realizat că fac multe greșeli neforțate în setul doi. Știam că am abilitatea de a juca mai bine, că trebuie să presez în continuare. Nu a fost vreun mesaj pe care am vrut să-l transmit. A fost meciul meu cel mai bun din turneu, am fost nevoită să fac asta cu numărul doi mondial. Știam că trebuie să-mi cresc nivelul și asta am făcut”, a declarat Williams, după victoria în fața lui Halep.

Sportiva americancă a mai spus că a lucrat în extrasezon la condiția sa fizică: „Nu am lucrat în mod special la faza defensivă și deplasarea în teren. Acum un an, antrenorul meu mi-a zis că trebuie să fiu mai solidă în defensivă. Am încercat, în extrasezon, să îmi îmbunătățesc condiția fizică. Viteza a fost mereu o parte bună în jocul meu, sunt mulțumită de ce reușesc”.

În faza următoare a competiției, Serena Wiliams o va întâlni pe Naomi Osaka, numărul 3 WTA, iar dacă va câștiga, acesta va fi pentru ea titlul de Grand Slam cu numărul 24.