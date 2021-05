Simona Halep, după eliminarea de la Madrid: Nu aş spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli. A fost o luptă dură pe care nu am câştigat-o

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, marți, după eliminarea de la Madrid, că nu a jucat prost, însă a făcut câteva greșeli.

„A fost foarte puternică, s-a mişcat şi a lovit bine. Nu aş spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli. Nu mă gândesc că trebuie să-mi apăr titlul la Roma, ci doar să ă recuperez şi să văd ce trebuie să îmbunătăţesc. Sunt mulţumită de jocul meu, chiar dacă mă grăbesc uneori. Încrederea vine când câştigi jocuri şi am nevoie de asta. Astăzi a fost o luptă dură pe care nu am câştigat-o”, a afirmat aceasta, potrivit Batennis, citat de News.ro.

Ea a mai spus că Elise Mertens a jucat bine şi a meritat să câştige.

„A jucat foarte bine şi cu siguranţă a meritat să câştige pentru că a fost mai puternică în cele din urmă. Nu pot spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli, greşeli importante. Uneori este nevoie de puţin ca să pierzi”, a menționat Halep.

Simona Halep a fost învinsă de Elise Mertens

Amintim că Simona Halep (3 WTA) a pierdut în fața lui Elise Mertens (16 WTA), în optimile turneului de la Madrid, în urma unei confruntări dramatice. Belgianca a încheiat meciul cu 2-1, după ce românca a câștigat primul set.

Numărul 3 WTA s-a impus cu 6-4 în primul set, dar belgianca a revenit în forță în cel de-al doilea, pe care l-a câștigat cu 7-5. Tot cu 7-5 a câștigat Mertens și setul al treilea.

Cristian Tudor Popescu (CTP) a găsit explicația pentru eșecul Simonei Halep de la Madrid Open. În opinia gazetarului, psihicul jucătoarei a cedat.

„Nu tenisul Simonei a fost rău în acest meci, ci starea ei psihică. Nu atât legată de tenis, cât din punct de vedere uman, pur și simplu. Are o anume agitație interioară, este irascibilă, nu are răbdare.

Principala ei greșeală a fost că s-a grăbit foarte mult în acest meci. S-a grăbit între puncte, fără să își ia mai mult timp în momentele importante ale meciului și a greșit lovituri atât de simple, încât aceste greșeli au atras după sine altele în serie”, a comentat CTP.