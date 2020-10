Simona Halep, eliminată în optimile de finală ale French Open, cu Iga Swiatek

Simona Halep, numărul 2 WTA, a fost învinsă, duminică, scor 6-1, 6-2, de Iga Swiatek, locul 54 WTA, în turneul de la Roland Garros.

Cu 17-4 lovituri câştigătoare, poloneza a fost jucătoarea care a reușit să câștige de data aceasta.

Iga Swiatek a jucat contre pied, a schimbat la momentul potrivit direcţia jocului şi a punctat spectaculos.

Halep a fost luată prin surprindere de Iga Swiatek, iar după doar trei game-uri a fost învinsă de adversară.

Jucătoarea română a fost condusă cu 3-0 după opt minute de joc.

Simona și-a încheiat astfel parcursul la Roland Garros, fiind învinsă și în acest an.

A fost primul set pierdut de Simona Halep la Roland Garros 2020. Anul trecut, aceasta o învingea pe Swiatek cu 6-1, 6-0.

În mai multe momente, Simona Halep a rămas fără reacție, conform gsp.ro.

"Absolut orice aspect al jocului ei a fost perfect. A dictat jocul de pe linia de fund. A dominat meciul clar, de la început până la final.

A avut multă încredere și foarte multă siguranță în joc. Este o performanță să învingă principala favorită la câștigarea turneului. Am vorbit des despre condițiile de aici, e frig, mingile sunt grele. Dar am văzut-o pe Halep jucând perfect în primele tururi. Pur și simplu a întâlnit o adversară care a jucat mult mai bine decât ea", a spus fostul jucător, pentru Eurosport.

