Simona Halep, hărțuită de conspiraționiști. Val de acuzații și insulte la adresa sportivei (FOTO)

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a scăpat de SARS-COV-2, după ce a fost diagnosticată în urmă cu 2 săptămâni. Ea s-a recuperat cu ajutorul cadrelor medicale de la Institutul „Matei Balș" din București.

Jucătoarea de tenis a postat o imagine pe pagina de Instagram, prin intermediul căreia își manifestă recunoștința față de medici.

„Mulțumesc echipei de la Matei Balș pentru întreg suportul depus în această perioadă", a notat Simona Halep pe pagina sa de Instagram.

Conspiraționiștii, atac la Simona Halep

Imaginea publicată de sportivă a strâns multe aprecieri, comentarii pozitive, dar și mesaje dure sau ironice din partea cospiraționiștilor, prezentate de GSP.

„Păcat! Îmi erai simpatică, dar m-ai dezamăgit. Știu că ai făcut bani, e meritul tău, dar să iei partea la mascarada covid... Trist”

„Parcă nu aveai nimic. Erai bine mersi acasă, în izolare. Brusc ai ajuns la spital. Vai de noi"

„Nu e vorba de bani, nu fiți naivi. E vorba de numărul mare de urmăritori și de a convinge lumea de existența acestui virus. Astfel de postări vor apărea tot mai des”

„A luat câteva mii de euro. Nu-s de colea, măcar plătește menajera câteva luni, până începe să joace”

„O întrebare simplă: cât a fost tainul?”

„Da, domnule, bineînțeles că face reclamă. Cu cât mai mulți pacienți merg acolo, cu atât mai mulți bani primește. Este în interesul lor... De ce ar face cineva vreodată reclamă la un spital?”

„Doamne! Și tu ai picat în plasa lor? Te-am admirat, dar mi-a trecut”

„Stai că îți dau unfollow. Acum că te-ai vindecat de Covid, sper că te-ai vindecat și de bani”

„Cum de se îmbolnăvesc doar persoane cunoscute, apoi se vindecă miraculos? Oare nu mai există răceală?”

„Bravo, Simona! Tu mai lipseai, ca simbol național, să le faci reclamă. Ce sumă ți-au oferit să minți o lume întreagă? Păcat”

„Îmi pare rău să o spun și totuși am s-o fac. E păcat să cazi in aceeași plasă cum au căzut și alte vedete TV și funcționari, jurnaliști, totul se rezumă la bani. Multe cazuri de coronavirus sunt false. E trist ce se întâmplă”

Lupta cu conspiraționiștii, inutilă

Sociologul Alfred Bulai crede că această minoritate, formată din oameni care nu cred în existența virusului, este aproape imposibil de convins cu privire la aspectele reale ale societății.

„Amatorii teoriei conspirației nu vor fi convinși cu amenzi. Orice fel de amendă le va întări convingerea. Întotdeauna există o zonă de acest gen și nu va fi eliminată niciodată", a declarat Bulai pentru B1.ro.

De asemenea, medicul Simin Florescu atenționează cu privire la purtătorii de virus care refuză să respecte regulile de prevenție.

„Ce ar trebui să ne sperie? Oamenii care nu țin cont de aceste reguli și care vor să ceară și altora să nu țină cont de regulile medicale. Aceștia sunt cei care, în cea mai mare parte a cazurilor, generează focare ce pleacă mai departe și ne îmbolnăvesc pe toți. Este o boală foarte contagioasă și comportamentul fiecăruia dintre noi duce la situația din comunitate", a declarat medicul pentru B1.ro.