Simona Halep împlinește azi 29 de ani. Mesajul lui Darren Cahill pentru sportiva din România

Simona Halep îşi sărbătoreşte ziua de naştere pe 27 septembrie, împlinind 29 de ani. Alături de Darren Cahill, Halep a ajuns numărul 1 mondial şi a cucerit trofeul la Roland Garros în 2018.

"Este doar un alt turneu, nu o să pun presiune pe mine. Am jucat foarte bine în acest an, am deja trei titluri. Am jucat atât de mult pe zgură încât sunt foarte încrezătoare. Sunt foarte fericită că pot juca încă un turneu de Grand Slam în acest an. Nu îmi voi bate capul cu vremea sau alte lucruri de acest gen, încerc doar să fiu fericită, să iau lucrurile pozitive din acest turneu şi să merg acolo zâmbitoare", a spus Halep la o conferinţă de presă.

Daren Cahill a încetat să o mai pregătească pe Simona încă din luna noiembrie a anului 2018, însă nu a încetat să o umărească. Antrenorul australian a afirmat, într-o discuție publicată de Tennis Australia, că i-ar plăcea să fie ca o ''voce a lui Dumnezeu'' pentru campioana noastră în timpul antrenamentelor acesteia, la care asistă prin intermediul unei aplicatii video.

''Mi-ar plăcea să fiu ca o voce a lui Dumnezeu pentru ea, de fiecare dată când face ceva greşit să audă această voce...", a spus acesta.

Simona Halep a câştigat luni turneul de la Roma. Primul set l-a obținut l-a zero, iar în cel de-al doilea, Karolina Pliskova a abandonat. Acesta este trofeul cu numărul 22 din cariera jucătoarei române, al treilea la rând în 2020. Halep a câştigat turneele de Grand Slam de la Roland Garros (2018) si Wimbledon (2019), pierzând anterior alte trei finale: două la Roland Garros (2014, 2017) şi una la Australian Open (2018).

În cazul în care va triumfa și la Roland Garros, Simona Halep își va recăpăta locul 1 WTA.

Trofeele WTA câștigate de Simona Halep în carieră:

1. Nurnberg - zgură (2013)

2. Rosmalen - iarbă (2013)

3. Budapesta - zgură (2013)

4. Connecticut Open - hard (2013)

5. Kremlin Cup - hard indoor (2013)

6. Turneul Campioanelor B - hard indoor (2013)

7. Doha - hard (2014)

8. București - zgură (2014)

9. Shenzhen - hard (2015)

10. Dubai - hard (2015)

11. Indian Wells - hard (2015)

12. Madrid - zgură (2016)

13. Rogers Cup - hard (2016)

14. București - zgură (2016)

15. Madrid - zgură (2017)

16. Shenzhen - hard (2018)

17. Roland Garros - zgură (2018)

18. Rogers Cup - hard (2018)

19. Wimbledon - iarbă (2019)

20. Dubai - hard (2020)

21. Praga - zgură (2020)

22. Roma - zgură (2020)

