Simona Halep, în semifinalele turneului de la Stuttgart, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova: „Mă simt mai puternică, din punct de vedere psihic, de la meci la meci”

Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat pentru a treia oară în semifinalele turneului de la Stuttgart, după ce a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA.

„Am învăţat lecţiile din meciurile anterioare şi astăzi am fost mai concentrată pe ceea ce a trebuit să fac pe teren. (...) Mă simt mai puternică din punct de vedere psihic de la meci la meci şi faptul că am câştigat împotriva acestor două jucătoare (n.r. - Vondrousova şi Alexandrova), care m-au învins în trecut, este un mare plus pentru mintea mea. Sunt foarte bucuroasă de serviciul meu şi cred că acesta este cheia, astfel că-l voi păstra”, a declarat Simona Halep la finalul meciului, potrivit News.ro.

Românca va juca sâmbătă cu Arina Sabalenka din Belarus (locul 7 WTA) sau cu Anett Kontaveit din Estonia (locul 27 WTA).

În cealaltă semifinală, se vor întâlni australianca Ashleigh Barty (locul 1 WTA) şi ucraineanca Elina Svitolina (locul 5 WTA).