Simona Halep, înapoi pe terenul de tenis. Prima declarație a sportivei după întoarcerea în circuit

La sfârșitul lunii iulie, Simona Halep, numărul 2 mondial, a decis să se retragă de la turneul Palermo Ladies Open, în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19 în România.

Acum, tenismena este gata să intre pe teren, după mai bine de 5 luni de pauză. Halep va evolua în competiția de la Praga, care se va desfășura în perioada 10-16 august.

De ce s-a retras Simona Halep de la turneul Palermo

Din cauza numărului tot mai mare de infectări cu coronavirus, Italia a introdus carantina obligatorie, timp de 14 zile, pentru toţi cei veniţi din România şi Bulgaria, până la 31 iulie, când urma să fie făcută o nouă reevaluare.

Cu toate acestea, organizatorii turneului de la Palermo au anunțat că româncele înscrise în turneu vor fi exceptate de la această regulă, carantina fiind valabilă doar în cazul turiștilor.

Sportiva de 28 de ani s-a retras din turneu, motivând că:

„Ținând cont de recenta creştere a cazurilor de COVID-19 în România şi de îngrijorarea mea actuală în privinţa transportului aerian, eu am luat decizia dificilă de a mă retrage de la turneul de la Palermo. Vreau să mulţumesc directorului turneului şi ministrului italian al Sănătăţii pentru toate eforturile lor în privinţa mea", a declarat Simona, pe Twitter.

Pe cine va întâlni Simona Halep în turneul de la Praga

Tenismena noastră o va întâlni în runda inaugurală a competiției de la Praga pe Polona Hercog.

Înaintea meciului Simonei vor mai avea loc alte două partied: Varvara GRACHEVA (RUS) vs. Petra MARTIC (CRO) şi Kristyna PLISKOVA (CZE) vs. Linda FRUHVIRTOVA (CZE).

Halep şi Hercog s-au întâlnit pe teren de trei ori, scorul fiind 2-1 în favoarea jucătoarei noastre.

- 2009, Sofia: 7-6(3), 1-6, 6-2 pentru Hergoc

- 2019, Miami: 5-7, 7-6(1), 6-2 pentru Halep

- 2019, Eastbourne: 6-1, 4-6, 6-3 pentru Halep.

Turneul de la Praga are premii totale în valoare de $202.250, iar cea mai recentă câştigătoare este Jil teichmann, din Elveţia.

Ce a declarat Simona Halep înaintea revenirii pe teren

„Aştept să înceapă turneele. Sunt însă puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Am făcut testul (n.r. – COVID-19), am primit rezultatul ieri, este negativ, bineînţeles.

Azi când voi ajunge acolo voi mai face un test şi până vine rezultatul voi sta în cameră. Pot apărea oriunde cazuri, dar nu vreau să gândesc negativ, vreau să văd partea bună, faptul că putem juca turneul.

A fost o decizie de moment faptul că am renunţat la Palermo şi am acceptat să joc la Praga. Am crezut că e mai bine nu joc la Palermo, nu eram poate pregătită mental. Acum însă sunt mai bine şi sunt 100% convinsă că trebuie să joc”, a afirmat Halep, înainte de a pleca spre Praga.