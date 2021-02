Simona Halep, învinsă de Ekaterina Alexandrova în sferturile Gippsland Trophy: Românca a acuzat probleme medicale în timpul meciului (VIDEO)

Simona Halep, locul 2 WTA, a pierdut, vineri, meciul cu Ekaterina Alexandrova (locul 33 WTA) în sferturile de finală ale Gippsland Trophy. Halep a fost învinsă de sportiva din Rusia cu scorul de 6-2, 6-1. Deși a început partida în condiții bune, pe parcurs, românca a acuzat dureri de spate, ceea ce a împiedicat-o să dea totul pe teren.

Simona Halep a solicitat intervenția medicului, în primul set, la scorul de 2-5.

"Ekaterina Alexandrova îi trânteşte uşa în nas unei Simona Halep uşor afectată, lovind adânc şi plat pentru a câştiga cu 6-2, 6-1 şi a avansa în semifinalele Gippsland Trophy. Halep a părut să aibă probleme la spate, dar Alexandrova a găsit colţurile terenului", au scris cei de la WTA Insider după meciul pierdut de Simona Halep, potrivit Digisport.

