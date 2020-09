Simona Halep - Irina Begu LIVE azi la Roland Garros. Primul meci dintre ele la "simplu" la un Grand Slam

România va fi pe buzele tuturor, azi, la Roland Garros. Simona Halep şi Irina Begu se vor întâlni în partidă directă, în turul 2 al celui mai mare turneu pe zgură. Meciul va începe după ora 16.00.

Aceasta este prima confruntare dintre cele două românce pe tabloul de simplu al unui Grand Slam. Simona Halep (2 WTA) și Irina Begu (72 WTA) vor juca a treia partidă a zilei de miercuri de pe arena "Suzanne Lenglen", astfel că va începe după ora 16:00. Cele două sportive s-au mai întâlnit în carieră de șapte ori, iar rezultatele din precedentele meciuri directe îi oferă Simonei statutul de favorită certă în partida din turul doi de la French Open. Simona Halep, care este şi principala favorită de la Paris, a câștigat de fiecare dată în fața Irinei Begu, la simplu, ultima dată în urmă cu mai puțin de două luni, în semifinalele turneului de la Praga.

Ce a spus Simona Halep înainte de acastă partidă: "Mental este dificil să joci cu cineva din aceeași țară, dar atunci când intru pe teren totul se schimbă. Cu Irina e mai dificil pentru că suntem prietene, este o persoană deosebită. Sper să facem un meci frumos, ca de fiecare dată". Cum a prefaţat meciul Irina Begu: "Suntem aceeași generație, am jucat de foarte multe ori, nici nu mai știu, îmi aduc aminte de selecții, îmi aduc aminte când am jucat chiar în Mamaia, cred că o finală, un turneu ITF, la clubul Idu. Au fost multe meciuri, am amintiri frumoase".

Simona Halep a trecut de Sara Sorribes Tormo, în turul I

Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o duminică pe jucătoare de origine spaniolă Sara Sorribes Tormo, locul 70 în ierarhia mondială, în turul 1 la Roland Garros 2020. Partida a avut loc pe arena Philippe Chatrier, cea mai mare din complexul de la Paris. Halep și Tormo s-au întâlnit pentru prima dată în carieră, într-un meci de tenis.

Irina Begu a învins-o, în prima partidă, de Jil Teichmann (Elveția, 54 WTA)

Begu a trecut cu 6-4, 4-6, 6-3 de Jil Teichmann (Elveția, 54 WTA), într-un meci care a durat două ore și 30 de minute. Românca a ajuns astfel în turul doi al turneului, fapt pentru care va primi un cec de 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

Numărul 2 mondial este a adevărată "bestia nerra" pentru celelalte românce. Simona Halep are un palmares zdrobitor în faţa compatrioatelor ei. Sorana Cîrstea este singura care, până acum, are rezultate mai bune în partidele directe cu Halep. Iată bilanţul nr.2 WTA din meciurile cu alte românce:

- Halep – Irina Begu 7-0

- Halep – Alexandra Cadanțu 3-0

- Halep – Mihaela Buzărnescu 2-0

- Halep – Monica Niculescu 2-0

- Halep – Andreea Mitu 2-0

- Halep – Alexandra Dulgheru 1-0

- Halep – Sorana Cîrstea 1-2