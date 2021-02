Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) a bifat luni, 1 februarie, prima victorie oficială din 2021. Românca a câștigat în fața Anastasiei Potapova (19 ani, 115 WTA) în două seturi, 6-4, 6-4.

Rusoaica a reușit să o pună în dificultate în repetate rânduri pe Halep, însă experiența și valoarea jucătoarei noastre și-a spus cuvântul. Numărul 2 mondial a oferit o reacție la cald, imediat după meci. Aceasta și-a lăudat adversara pentru prestația solidă.

„E plăcut să fiu din nou aici. Este un start bun, aveam nevoie de această victorie, pentru că nu am jucat un meci oficial din octombrie și a trecut mult timp. Am vrut să simt terenul, să simt jocul, știam că va fi un meci dificil. Ea lovește foarte puternic mingea și nu a fost ușor, dar am încercat să dau tot ce am mai bun, ca să mă calific", a declarat Simona Halep.

Cu cine va juca Simona Halep mai departe, la Gippsland Trophy 2021

Simona Halep și-a manifestat entuziasmul cu privire la faptul că meciurile se dispută cu public în tribune.

„Am simțit că terenul și ingile sunt puțin mai rapide, dar întotdeauna este greu să joci împotriva jucătoarelor care lovesc puternic mingea. Toate terenurile par mai rapide când joci împotriva lor. A fost o atmosferă frumoasă, este foarte frumos să văd din nou spectatori care ne încurajează. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Mi-au lipsit spectatorii anul trecut și este frumos să vezi fani întorși în tribune", a mai declarat tenismena.

În turul al doilea al competiției din Australia, WTA 500 Gippsland Trophy Melbourne, Simona Halep va întâlni câștigătoarea duelului dintre Laura Siegemund (Germania), 38 WTA și Destanee Aiava (Australia), 215 WTA, beneficiara unui wild card.