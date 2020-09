Simona Halep, la un pas de a deveni a treia cea mai bogată jucătoare din istoria tenisului. Ce avere are sportiva

Simona Halep, locul 2 WTA, a bifat trei turnee și trei victorii în ultima perioadă, fapt ce o apropie tot mai mult de a treia poziție în clasamentul celor mai bogate jucătoare din istoria tenisului.

Câți bani a câștigat Simona Halep la turneul de la Roma

Simona Halep a câștigat turneul de la Roma (Foro Italico) după ce adversara din finală, Karolina Pliskova, a abandonat. Astfel, românca și-a adăugat în vitrină un nou trofeu, dar va fi recompensată și cu o sumă consistentă de bani.

205.190 de euro va primi Simona Halep, în urma succesului de la Roma, plus 900 de puncte WTA. Pentru participarea în finală, jucătoarea noastră a avut un câștig garantat de 150.000 de euro + 500 de puncte WTA.

Premiul câştigat în Italia o apropie şi mai mult pe Simona de locul 3 în clasamentul all-time al celor mai mari venituri din tenis.

Câte trofee WTA a câștigat Simona Halep de-a lungul carierei

După victoria de la Roma, Halep ajunge la 22 de trofee câștigate în circuitul WTA.

„A fost bine să joc din nou cu public. Vă mulţumesc că aţi venit, a fost o energie bună care a venit din tribune. Vreau s-o felicit pe Karolina. Ştiu că nu aşa ţi-ai dorit să închei o finală, dar poate ne întâlnim în altă finală, la Roland Garros. După două finale, în sfârşit am putut să câştig acest trofeu WTA. Bine că am şi acest trofeu în braţe, am reuşit să-l câştig. Vreau să le mulţumesc organizatorilor. V-aţi descurcat bine în acest context al pandemiei. Vă mulţumim pentru efortul şi rădbarea pe care le-aţi avut, domnului director al turneului şi staffului dânsului", a spus Simona Halep, după câștifarea celui de al 22-lea trofeu WTA.

Simona Halep poate deveni a treia cea mai bogată jucătoare din istoria tenisului

Primele două poziții în acest top sunt ocupate de surorile Williams, Serena şi Venus, urmate de Maria Şarapova.

În acest moment, Simona Halep are un total de 36,785,835 de dolari, fiind pe locul 4 în top, iar diferenţa care o desparte acum de Şarapova este de doar 1,992,127 de dolari.

Top 5 cele mai mari premii câştigate din tenis

1. Serena Williams $93,542,122 2.

2. Venus Williams $41,880,806 3.

3. Maria Şarapova $38,777,962 4.

4. Simona Halep $36,785,835

5. Caroline Wozniacki $35,233,415