Simona Halep, mesaj după ce a fost diagnosticată cu COVID-19. Noi detalii despre recuperarea campioanei

Simona Halep a anunțat printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook că se simte bine, acesta fiind primul mesaj pe care sportiva îl transmite de când a fost diagnosticată cu noul coronavirus.

Jucătoarea de tenis a publicat un mesaj în engleză prin care le mulțumește fanilor pentru mesajele de încurajare: “Thanks for all your messages. I’m feeling great” („Vă mulțumesc pentru toate mesajele! Mă simt minunat”), a scris Simona Halep.

Postarea conține și o fotografie care o surprinde pe Simona Halep relaxată, semn că recuperarea decurge fără probleme. Simona stă la birou, în fața laptopului, cu o cană de ceai în față

Simona Halep, locul 2 WTA, a anunţat, sâmbătă, pe reţelele de socializare, că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

“Bună tuturor, am vrut să vă anunţ că am testată pozitiv la COVID-19. Mă autoizolez acasă şi mă recuperez bine după simptome uşoare. Mă simt bine... vom trece prin asta împreună”, a scris ea, pe Twitter.

Simona Halep, 29 de ani, a decis după Roland Garros, unde a fost eliminată în optimi, să nu mai evolueze la niciun turneu în acest an.

CINE este, de fapt, tânăra UCISĂ și ARSĂ, la Giurgiu. Încă un indiciu CLAR a apărut după anunțul bunicului ei