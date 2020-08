Simona Halep nu participă la US Open 2020. Anunțul care lasă competiția de la Flushing Meadows fără încă o jucătoare de Top 10

Simona Halep, a doua tenismenă a lumii, a anunțat că nici ea nu va participa la US Open 2020. Dubla-câștigătoare de Mare Șlem devine, astfel, a șasea jucătoare din Top 10 WTA care renunță la competiția de la Flushing Meadows înainte de start, pe care au mai abandonat-o prematur și alte sportive de pe prima scenă a tenisului internațional, precum Ashleigh Barty, liderul ierarhiei mondiale, sau chiar Bianca Andreescu, deținătoarea en-titre a trofeului de la New York.



Simona Halep nu participă la US Open 2020





„După ce am cântărit toți factorii implicați și în circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători la New York pentru a evolua la US Open. Am spus mereu că îmi voi pune sănătatea în centrul deciziei. Prin urmare, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că USTA (n.r. – federația americană de tenis) și WTA (forul internațional) au muncit neîntrerupt pentru a pune în scenă un eveniment sigur și le urez tuturor un turneu de succes”, a scris Simona Halep, luni, pe Twitter.

US Open 2020 se îndepărtează încet, dar sigur de anvergura cu care ne-a obișnuit evenimentul în edițiile anterioare, cel puțin la nivelul fișei de joc. Înainte ca Simona Halep să-și anunțe forfait-ul, și alte jucătoare de Top 10 au declarat că nu vor participa la ediția din acest an a prestigioasei întreceri de la Flushing Meadows. Este vorba despre Bianca Andreescu (#6 WTA), campioana en-titre de la US Open, Ashleigh Barty (#1 WTA), Elina Svitolina (#5 WTA) și Kiki Bertens (#7 WTA) – luni dimineață li s-a alăturat și Belinda Bencic (#8 WTA).



Ce declarase Darren Cahill înainte de anunțul Simonei Halep, în contextul în care tot mai multe jucătoare de Top 10 au dat forfait





Darren Cahill, antrenorul care a condus pe Simona Halep spre primul ei titlu de Mare Șlem din palmares, Roland Garros 2018, sugera anterior că Simona Halep nu va participa la US Open. Potrivit sport.ro, după ce Belinda Bencic și-a anunțat forfait-ul, australianul a declarat pentru Wide World of Sports: „Trebuie să privim lucrurile în perspectivă. Într-adevăr, sunt mai multe femei decât bărbați care s-au retras de la US Open, 17 din prima sută până acum, dar nu știm ce va face Simona Halep. Instinctul meu îmi spune că se împotrivește gândului de a călători la New York, însă așteptăm”.

Cum Roland Garros ar putea începe la doar două săptămâni distanță de sfârșitul US Open, timpul scurt de timp dintre cele două întreceri majore ar fi putut să contribuie la decizia Simonei, considerată de mulți cea mai bună jucătoare a lumii pe zgură, de a nu participa la competiția de la Flushing Meadows. Chiar și așa, Darren Cahill este de altă părere: „Este fezabil să concurezi în ambele turnee. Jucătorii au primit o derogare în ceea ce privește carantinarea. E drept că e incredibil de greu, mergi de la o suprafață dură pe zgură, dar cei mai buni jucători o pot face. Novak Djokovic a început bine anul acesta și cred că va fi într-o formă grozavă la US Open”.

„Am întrebat-o pe Simona înainte să înceapă turneul de la Praga dacă va merge la US Open. Instinctul ei era că nu va merge, dar a vrut să joace acest turneu; era primul pentru ea de după restricțiile impuse de COVID-19, a vrut să vadă cum se simte. A avut un zbor scurt din România în Cehia, dar deplasarea la New York e o mare diferență”, a mai adăugat Cahill.