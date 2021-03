Simona Halep nu-și mai propune locul 1 WTA. Ce priorități și-a stabilit sportiva

Simona Halep și-a restabilit prioritățile în carieră. Pe fostul lider mondial nu-l mai interesează atât de mult să redevină 1 WTA.

Jucătoarea originară din Constanța, în prezent numărul 3 WTA, își propune să cucerească cel de-al treilea titlu de Grand Slam din carieră. De așemenea, are în vizor obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice.

„Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam, dacă este posibil să câştig unul din nou. Şi Jocurile Olimpice din acest an, pentru că îmi doresc foarte mult pentru cariera mea să am o medalie. Aşa că acum sunt interesată de turnee mai mult decât de clasament.

Cred că am făcut o treabă bună pentru că am rămas foarte concentrată pe ceea ce trebuie să fac", a declarat Simona Halep, în timpul Media Day, la Miami.

Simona Halep: „Am fost foarte profesionistă cu corpul meu"

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Simona Halep a devenit mult mai atentă cu sănătatea sa.

„De asemenea, am fost foarte profesionistă cu corpul meu. Am avut grijă de fiecare dată când am avut o mică problemă, aşa că, slavă Domnului, nu am avut accidentări grave.

