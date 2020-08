Simona Halep, pe lista de participare la US Open

Simona Halep se regăsește pe lista participanților la turneul de Mare Șlem de la New York, deși în iunie era nehotărâtă în privința participării sale, în contextul pandemiei de coronavirus, spunând că este nesigură ”nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria”.

Simona Halep ar putea participa la US Open, turneu care se va desfășura între 31 august și 13 septembrie, jurnalista Stephanie Myles anunțând pe Twitter că jucătoarea de tenis se regăsește pe lista cu numele celor care vor lua parte la turneul de Grand Slam de la New York, scrie gsp.ro.

Cu toate acestea, această mișcare nu înseamnă neapărat că românca va și merge în SUA. Decizia de a participa sau nu va fi luată în apropierea debutului întrecerii, potrivit declarațiilor membrilor echipei sale.

Simona Halep, declarații despre neparticiparea la US Open: ”Decizia mea nu e finală”

Reamintim că sportiva a declarat, în iunie, că nu intenționează să joace la New York, ”având în vedere condițiile prezentate în anunțul US Open”.

Aceasta a anunțat că ar putea boicota US Open „nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu".

„Cu siguranță că am dubii mari să particip în astfel de condiții. Nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu. Nu ar fi deloc o tranziție deloc ușoară pentru corpul nostru. Știu că organizatorii și sponsorii vor ca turneele să se joace și că mulți jucători traversează perioade dificile, dar este o decizie personală pe care trebuie să o luăm. Este important să înțelegem faptul că fiecare are nevoi diferite și că suntem nevoiți să luăm decizia optimă pentru sănătatea și cariera noastră", a spus aceasta, recent, pentru New York Times.

Cu toate acestea, Halep a spus că ar putea să-și reconsidere poziția în cazul în care situația s-ar îmbunătăți până la termenul de intrare la jumătatea lunii iulie și a informat USTA și Turul WTA pentru femei despre decizia ei.

„Aș dori să subliniez că decizia mea nu este definitivă”, a adăugat ea.

Simona Halep a revenit pe teren

După aproape 6 luni de stat pe bară, Simona Halep a revenit pe terenul de tenis, la Cluj. Numărul 2 mondial a participat la o partidă demonstrativă, alături de Horia Tecău, Marius Copil şi Gabriela Ruse.

În cadrul evenimentului, Simona Halep a ţinut un mic discurs.

„Vreau să vă spun că îmi face mare plăcere să fiu din nou la Cluj. Este ca o a doua casă pentru că sunt mereu primită cu multă căldură. Pentru fete cred că a fost o săptămână bună cu meciuri interesante, vreau să le felicit pe toate pentru că fiecare meci este important în această perioadă mai grea.

Ne pregătim de o perioadă ciudată pentru că nu ştim cum va fi la turnee după o asemenea pauză. Dar această pauză a fost un impuls pentru toată lumea să vedem că se poate chiar şi în aceste condiţii, să organizăm un turneu. Vă doresc multă sănătate pentru că este cea mai importantă în perioada aceasta”, a spus tenismena.