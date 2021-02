Simona Halep pleacă acasă cu peste 400.000 de dolari după Australian Open 2021. La cât a ajuns averea sportivei

Simona Halep a fost eliminată de la Australian Open, marți, în faza sferturilor de finală, după ce a pierdut partida cu Serena Williams (#11 WTA, 39 de ani), 6-3 / 6-3. Chiar și așa, a doua tenismena a lumii se consolează cu un premiu de 404.250 de dolari după performanța reușită în cadrul turneului de Grand Slam de la Melbourne.

Deși nu a câștigat niciodată Australian Open, Simona Halep ne-a obișnuit cu prestații solide pe hardul de la Antipozi. Cel mai bun rezultat al său pe tărâm australian a fost înregistrat în anul 2018, când românca ajungea până în finală, dar ceda în fața lui Caroline Wozniacki. A mai jucat o semifinală, în 2020, iar la edițiile din 2014, 2015 și 2021 s-a oprit în faza sferturilor de finală.

Simona Halep, premiu de peste 400.000 de dolari după prezența în sferturile Australian Open 2021. La cât a ajuns averea numărului 2 WTA

După rezultatul înregistrat la ediția din 2021 a Australian Open, Simona Halep a câștigat un premiu de 404.250 de dolari și a ajuns la aproape 37,5 milioane de dolari câștigați din tenis în întreaga carieră, potrivit ProSport.ro. Campioana de la Melbourne va încasa un cec de peste 2 milioane de dolari.

Premiul obținut în 2021 este mai mic decât cel câștigat în 2020, când Simona Halep era eliminată de Garbine Muguruza în faza semifinalelor și încasa un cec de 715.280 de dolari.

În schimb, Serena Williams, abia 10-a favorită a turneului la startul competiției, și-a asigurat un cec de 654.500 de dolari pentru prezența în careul de ași – a 40-a semifinală de Grand Slam din cariera tenismenei americane – și ar putea câștiga al 24-lea titlu de Grand Slam în această săptămână.

Cum a reacționat Simona Halep după eșecul cu Serena Williams: „Ea a fost mai puternică în momentele cheie”

Învinsă de Serena Williams în sferturile Australian Open 2021, Simona Halep a recunoscut că serviciul nu a ajutat-o. În ultimii ani, românca aflată în prezent pe a doua poziție în ierarhia mondială s-a remarcat drept una dintre cele mai bune jucătoare la nivel de retur.

„A fost un meci greu, a jucat foarte bine, a meritat victoria. Serviciul nu m-a ajutat. Sentimentul meu este că nu am fost atât de departe, dar ea a fost mai puternică în momentele cheie. Am avut 3-1 în setul doi, dar serviciul nu m-a ajutat și ea a returnat foarte puternic. Am făcut un joc bun, nu pot spune că sunt dezamăgită de mine. Poate că sunt dezamăgită de atitudinea pe care am avut-o pe tot parcursul turneului, dar voi lucra la asta și voi reveni mai puternică. Accept că m-a bătut. Dacă aș fi putut fi mai bună la serviciul, aș fi avut șanse mult mai multe. Am avut un joc bun la retur, dar nici ea nu a servit atât de puternic, a schimbat modul în care a servit. Problema mea a fost serviciul, a fost cheia, și asta nu mi-a ieșit. Ea s-a mișcat bine în teren, e în formă bună. A jucat foarte bine, ca de fiecare dată, de altfel. A alergat mai mult spre minge astăzi. Loviturile ei sunt puternice, iar faptul că se mișcă și mai bine, e un mare avantaj pentru ea”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă, potrivit DigiSport.ro.