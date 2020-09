Simona Halep poate redeveni locul 1 WTA, dacă va triumfa la Roland Garros / „Este doar un alt turneu, nu o să pun presiune pe mine”

Simona Halep se menţine pe locul 2 în clasamentul WTA, cu 7.255 de puncte.

Australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului, cu 8.717 de puncta, nu participă la Roland Garros.

Astfel, dacă Halep câştigă Grand Slam-ul de la Paris, poate reveni pe prima poziție.

Simona Halep poate redeveni locul 1 WTA

Momentan, Top 10 WTA este următorul:

1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.717 de puncte;

2. Simona Halep (România) – 7.255;

3. Naomi Osaka (Japonia) – 5.780;

4. Karolina Pliskova (Cehia) – 5.205;

5. Elina Svitolina (Ucraina) – 4.960;

6. Sofia Kenin (SUA) - 4.700;

7. Bianca Andreescu (Canada) - 4.555;

8. Kiki Bertens (Olanda) - 4.335.

9. Serena Williams (SUA) – 4.080;

10. Belinda Bencic (Elveţia) - 4.010.

Simona Halep are însă șanse mari de a reveni pe prima poziție în clasament.

Aceasta a învins-o duminică pe jucătoarea de origine spaniolă Sara Sorribes Tormo, locul 70 în ierarhia mondială, în turul 1 la Roland Garros 2020. Chiar dacă meciul a avut un început destul de dificil pentru Halep, aceasta a atacat din ce în ce mai bine și a câștigat zece game-uri la rând. A fost 6-4, 6-0 pentru româncă, după o oră și 23 de minute de joc.

În turul 2 de la Roland Garros 2020, Simona Halep o va înfrunta pe învingătoarea dintre Irina Begu și Jil Teichmann. Pe Irina a mai înfruntat-o de șapte ori și a învins-o de fiecare dată. A pierdut un singur set în fața ei, la Madrid. În schimb, pe jucătoarea din Elveția nu a mai înfruntat-o niciodată de-a lungul carierei.

Alături de Darren Cahill, Halep a ajuns numărul 1 mondial şi a cucerit trofeul la Roland Garros în 2018. Daren Cahill a încetat să o mai pregătească pe Simona încă din luna noiembrie a anului 2018, însă nu a încetat să o umărească.

„Este doar un alt turneu, nu o să pun presiune pe mine. Am jucat foarte bine în acest an, am deja trei titluri. Am jucat atât de mult pe zgură încât sunt foarte încrezătoare. Sunt foarte fericită că pot juca încă un turneu de Grand Slam în acest an. Nu îmi voi bate capul cu vremea sau alte lucruri de acest gen, încerc doar să fiu fericită, să iau lucrurile pozitive din acest turneu şi să merg acolo zâmbitoare", a spus Simona la o conferinţă de presă.

Simona Halep a împlinit 29 de ani

Pe 27 septembrie, tenismena din Constanța a împlinit 29 de ani.

După ce a câștigat turneul de la Roma, Simona Halep a dobândit trofeul cu numărul 22 din carieră, al treilea la rând în 2020.

Trofeele WTA câștigate de Simona Halep în carieră:

1. Nurnberg - zgură (2013)

2. Rosmalen - iarbă (2013)

3. Budapesta - zgură (2013)

4. Connecticut Open - hard (2013)

5. Kremlin Cup - hard indoor (2013)

6. Turneul Campioanelor B - hard indoor (2013)

7. Doha - hard (2014)

8. București - zgură (2014)

9. Shenzhen - hard (2015)

10. Dubai - hard (2015)

11. Indian Wells - hard (2015)

12. Madrid - zgură (2016)

13. Rogers Cup - hard (2016)

14. București - zgură (2016)

15. Madrid - zgură (2017)

16. Shenzhen - hard (2018)

17. Roland Garros - zgură (2018)

18. Rogers Cup - hard (2018)

19. Wimbledon - iarbă (2019)

20. Dubai - hard (2020)

21. Praga - zgură (2020)

22. Roma - zgură (2020)