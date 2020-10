Simona Halep rămâne a doua tenismenă a lumii și continuă cursa de urmărire a liderului mondial Ashleigh Barty. Cum stau celelalte românce în clasamentul WTA

Simona Halep a rămas a doua tenismenă a lumii și în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis dat publicității luni, în care australianca Ashleigh Barty este în continuare lider detașat, cu un avans aproape 1.500 de puncte.

În ceea ce privește primele 348 de poziții, noua ierarhie WTA nu a suferit nicio modificare. Astfel, în mod evident, și la vârful ierarhiei situația arată la fel – Ashleigh Barty ocupă în continuare primul loc, fiind urmată de Simona Halep, în timp ce podiumul este completat de nipona Naomi Osaka.

România are cinci jucătoare în Top 100 WTA. În spatele Simonei Halep se mai află Patricia Țig (locul 57 WTA), Irina Begu (76), Sorana Cîrstea (88) și Ana Bogdan (92).

Clasamentul WTA la simplu. Pe loc se află româncele

1. Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte;



2. Simona Halep 7.255;



3. Naomi Osaka (Japonia) 5.780;



4. Sofia Kenin (SUA) 5.760;



5. Elina Svitolina (Ucraina) 5.260;



6. Karolina Pliskova (Cehia) 5.205;



7. Bianca Andreescu (Canada) 4.555;



8. Petra Kvitova (Cehia) 4.516;



9. Kiki Bertens (Olanda) 4.505;



10. Serena Williams (SUA) 4.080;

.....................................................................................

57. Patricia Maria Ţig 1.229;



76. Irina-Camelia Begu 932;



88. Sorana Cîrstea 839;



92. Ana Bogdan 805;



116. Irina Bara 636;



133. Mihaela Buzărnescu 558;



142. Monica Niculescu 519;



169. Jaqueline Cristian 423;



177. Elena-Gabriela Ruse 402;



199. Laura Ioana Paar 341;



223. Gabriela Talabă 288;



267. Alexandra Cadanţu 236;



284. Nicoleta Dascălu 219

