Simona Halep ratează încă o competiție sportivă importantă din cauza problemelor de sănătătate. Sportiva nu va participa la Bad Homburg Open

Problemele de sănătate o împiedică pe Simona Halep să participe la Bad Homburg Open, după ce a pierdut competiția de la Roland Garros. Competiția începe săptămâna viitoare, însă potrivit informațiilor oferite de jurnalista Carole Bouchard, sportiva încă are dureri în zona gambei și nu a vrut să forțeze revenirea pe teren.

"Simona Halep tocmai s-a retras de la Bad Homburg Open. Accidentarea de la gambă îi pune în continuare probleme. Întrebarea care se pune este dacă va putea să joace la Wimbledon", a scris Bouchard pe Twitter.

Simona Halep just withdrew from Bad Homburg Open. Calf injury still a problem. She tried though, was supposed to have her media day today. Now big question is of course if she will be able to play Wimbledon.