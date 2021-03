Simona Halep şi-a aflat adversara din turul 3 de la Miami Open

Simona Halep s-a calificat în stil de mare campioană în turul 3 de la Miami Open, după ce a învins-o pe Caroline Garcia (Franţa) cu 3-6, 6-4, 6-0. În continuare, românca va evolua contra letonei Anastasija Sevastova, care a învins-o pe Cori Gauff (SUA), cap de serie numărul 31, scor 1-6, 6-2, 6-3.

Cine este Anastasija Sevastova?

Anastasija Sevastova, adversara Simonei Halep din turul 3 la Miami, este o jucătoare periculoasă. Ea vine după o victorie importantă, scor 1-6, 6-2, 6-3 cu Cori Gauff (SUA, cap de serie numărul 31). Letona se află pe locul 57 în clasamentul mondial! Românca este mai bine clasată cu 54 de locuri decât Sevastova, dar meciul nu va fi unul simplu.

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) şi Anastasija Sevastova (30 de ani, 57 WTA) s-au mai întâlnit de 9 ori până acum în circuit, iar campioana noastră conduce cu 6-3 la "directe". Ultimul duel dintre cele două a avut loc în 2018, la Doha, când Simona Halep s-a impus cu 6-4, 6-3.

Anastasija Sevastova se retrăsese în 2013

După ce s-a retras în 2013 din cauza frecventelor accidentări, Sevastova a revenit în turneele profesioniste în 2015, iar la US Open 2016 a învins-o pe a treia favorită Garbiñe Muguruza, precum și pe Johanna Konta, în drumul către primul ei sfert de finală al unui turneu de Mare Șlem. Are şi o semifinală la US Open, în 2018.