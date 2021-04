Simona Halep şi-a anunţat momentul retragerii din tenis (VIDEO)

Simona Halep a dezvăluit, la „One on One with Chris Evert”, emisiune găzduită de canalul de youtube al WTA, momentul în care se va retrage din tenis.

Mai exact, jucătoarea de tenis a afirmat că s-a răzgândit după pandemia de coronavirus şi că mai vrea să joace tenis 3-4 ani. Asta în condiţiile în care iniţial avea de gând să mai evolueze doar un an.

„Obiectivul meu este să mai joc 3-4 ani. Înainte de pandemie, spuneam că mai joc un an, dar acum îmi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasă și am putut să simt cum e viața normală. E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalină. O să mai joc câțiva ani și obiectivul este să dau tot ce am mai bun. Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fără presiune”, a spus Simona Halep, într-un interviu pe care i l-a acordt legendarei Chris Evert, transmite digisport.ro.

Amintim că WTA a anunţat noul clasamnt al celor mai bune jucătoare de tenis din lume. Nu este nicio surpriză pentru Simona Halep, care a rămas pe locul 3 în top.

Petra Kvitova a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a 10-a în clasamentul mondial WTA. Rocada dintre Kvitova şi olandeza Kiki Bertens (locul 11) este singura schimbare din top 10. Pe primul loc a rămas în continuare Ashleigh Barty, urmată de Naomi Osaka şi de Simona Halep.

