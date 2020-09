Simona Halep și-a cumpărat cea mai scumpă mașină electrică de pe piață. Cum arată bolidul de peste 150.000 de euro (FOTO)

Simona Halep, locul 2 WTA, și-a cumpărat o mașină electrică de peste 150.000 de euro.

Jucătoarea de tenis de 28 de ani a apărut la un antrenament în București cu un Porsche Taycan.

Simona Halep are cea mai scumpă mașină electrică din lume

Porsche Taycan, noua mașină a tenismenei, a fost prezentată la Salonul Auto de la Frankfurt, în 2019. Cuvântul "taycan" înseamnă "cal tânăr plin de viață", în turcă.

Bolidul este 100% electric, are o autonomie care variază între 327 și 463 de kilometric și atinge 100 km/h în patru secunde. Porsche Taycan Turbo S atinge 100 km/h chiar în 2.8 secunde și atinge o viteză maximă de 416 km/h.

Gama Taycan are șase motorizări disponibile în acest moment: Taycan (402 CP), Taycan Battery Plus (469 CP), Taycan 4S (523 CP), Taycan 4S Battery Plus (563 CP), Taycan Tubo (671 CP) și Taycan Turbo S (751 CP).

Cel mai ieftin model de Porsche Taycan pleacă de la 150.000 de euro și poate ajunge până la 190.000 de euro.

Simona Halep nu participă la US Open

Numărul 2 WTA absentează de la Grand Slem-ul american.

Simona Halep a anunţat, pe Twitter, că nu a făcut deplasarea peste Ocean din cauza numărului ridcat de cazuri de COVID-19 din Statele Unite.

Românca a precizat că pune sănătatea pe primul loc, motiv pentru care a evitat să meargă la Grand Slem-ul care a debutat pe 31 august:

„După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, așa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că WTA și Federația Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranță și doresc tuturor participanților mult succes", a scris Simona Halep, pe Twitter.

Presa americană a reacționat la decizia jucătoarei de tenis din Constanța.

New York Times a titrat "Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top", iar jurnaliștii americani subliniază că "va fi cea mai slabă ediției din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA".

Din Top 10 absentează australianca Ashleigh Barty (1 WTA), Simona Halep (2 WTA), Elina Svitolina (5 WTA), Bianca Andreescu (6 WTA), Kiki Bertens (7 WTA) și Belinda Bencic (8 WTA).

Recent, s-a aflat că francezul Benoit Paire, cap de serie 17, a fost testat pozitiv cu coronavirus înainte de începerea turneului US Open. Ca măsură de precauție, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Gregoire Barrere şi Edouard Roger-Vasselin, ceilalţi jucători francezi prezenţi la US Open, au fost rugaţi să se autoizoleze în camerele lor de hotel. Acum, oficialii turneului încearcă să stabilească dacă tenismenul a intrat în contact cu alţi jucători.