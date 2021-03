Simona Halep, traseu complicat la Miami Open. Româncele angrenate în competiția WTA din SUA și-au aflat adversarele

Simona Halep, a treia tenismenă a lumii, revine în circuitul WTA și și-a aflat posibilele adversare de la Miami, competiție care se va desfășura între 23 martie și 4 aprilie. Ea începe aventura din turul secund, unde o va înfrunta fie Caroline Garcia, aflată pe locul 51 mondial, fie peste o jucătoare venită din calificări.

Traseul Simonei Halep la Miami Open, unul destul de complicat

Dacă trece de turul secund, în turul III Simona Halep ar putea da peste Cori Gauff, #36 WTA, sau peste Anastasija Sevastova, #37 WTA. Mai departe, în optimi, româncei i-ar putea ieși din nou în cale Iga Swiatek, #16 WTA. În sferturi ar putea s-o întâlnească pe Elina Svitolina, #5 WTA, sau pe Petra Kvitova, #10 WTA.

Liderul clasamentului din tenisul feminin mondial, Ashleigh Barty, ar putea fi adversara Simonei Halep în faza semifinalelor. Românca ar putea juca finala cu Naomi Osaka, a doua clasată în ierarhia WTA.

„Sunt mai liniştită (n.r. - după vaccinare), am şi făcut virusul, deci mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în Statele Unite. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice, iar acum abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine. (...) Nu prea ştiu despre restricţiile de acolo, dar ştiu că noi vom fi în bubble (n.r. - bulă sanitară) şi sunt OK cu asta, pentru că aşa am fost la toate turneele de până acum, mai puţin câteva zile în Australia. Nu pot să zic că am o problemă mare, nu e confortabil, dar o să fie ok”, a declarat Simona Halep, înainte plecării în SUA, potrivit Digi Sport.

Cu cine vor juca celelalte românce angrenate în competiția WTA din SUA

În turneul WTA de la Miami mai sunt angrenate și alte românce. În prima rundă, Irina Begu (#74 WTA) va juca împotriva Annei Kalinskaya (#72 WTA), beneficiara unui wild card, iar Sorana Cîrstea (#66 WTA) va disputa prima partidă în compania Katrinei Scott (#443 WTA).

Alte două românce vin la Miami, însă vor începe aventura din faza calificărilor. Este vorba despre Mihaela Buzărnescu (#137), care se va duela cu Leylah Fernandez (#72 WTA), proaspăta câștigătoare a WTA Monterrey.

Tot în calificări joacă și Monica Niculescu (#152 WTA). Ea o înfruntă pe Liudmila Samsonova (#126 WTA).

Meciurile din calificări încep luni, iar cele de pe tabloul principal debutează marți.