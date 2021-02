Simona Halep, vaccinată anti-COVID-19: Sper că se vor vaccina cât mai mulți oameni. Mă simt mai în siguranță, dar o să mă protejez în continuare / Sper să câștig o medalie olimpică (VIDEO)

Simona Halep, locul 3 mondial în tenisul feminin, a fost vaccinată cu o primă doză de ser anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech, miercuri, la Institutul Cantacuzino din Capitală. Ulterior, ea a susținut o serie de declarații de presă, ocazie cu care și-a exprimat speranța că se vor vaccina cât mai mulți oameni și că vom ieși cât mai repede din pandemie, dar a vorbit și despre poziția din clasamentul WTA și turneele din acest an, inclusiv Olimpiada de la Tokyo, subliniind că își dorește să revină acasă cu o medalie olimpică, „oricare ar fi ea”.

