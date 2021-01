Simona Halep, victorie mare în fața liderului mondial Ashleigh Barty, după un set-maraton (VIDEO)

Simona Halep, numărul 2 WTA, a reușit o mare victorie la început de 2021. Sportiva din România a câștigat în fața lui Ashleigh Barty, liderul mondial. Halep a câștigat în 3 seturi maraton, în cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide.

În primul meci al Simonei Halep din 2021, românca a câștigat vineri, 29 ianuarie, pe terenul australiencei Ashleigh Barty, cu 3-6, 6-1, 10-8. Partida s-a disputat într-o atmosferă relaxată, cu public.

După acest turneu, sportivele vor pleca la Melbourne, pentru competițiile de încălzire pentru turneul de Grand Slam Australian Open.

La interviul de la finalul partidei, Simona Halep a fost aclamată de fanii prezenţi în tribune. Declarațiile româncei au stârnit multă încântare în rândul spectatorilor

„Oraşul e frumos, oamenii sunt drăguţi şi chiar mi-aţi lipsit, oameni buni! Să joc în faţa voastră a fost o plăcere! Am avut emoţii mari, m-am simţit ca şi cum aş fi jucat un meci pentru prima dată", a declarat Simona Halep, care a smuls urale din partea fanilor prezenţi în tribune, la Adelaide.

That was fun! Let’s do it again sometime soon



Well played, @Simona_Halep and @ashbarty. #AdelaideTennis pic.twitter.com/yeLz3bkMA7