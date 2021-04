Simona Halep vs. Ekaterina Alexandrova, în sferturile turneului WTA de la Stuttgart. Rusoaica o conduce la meciuri directe și vine după o victorie surprinzătoare

Simona Halep a câștigat la pas primul meci jucat la ediția din 2021 a turneului WTA de la Stuttgart și s-a calificat în sferturile de finală, fază pe care a atins-o și la ultima participare, în 2018, când era eliminată surprinzător de americana Coco Vandeweghe. De această dată, în antepenultimul act al competiției locul 3 mondial în tenisul feminin își va măsura forțele cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, care o conduce la meciuri directe. Partida are loc vineri, după ora 19:30.

Ekaterina Alexandrova, adversara Simonei Halep în sferturi, conduce la meciuri directe. Rusoaica vine după victoria cu locul 12 mondial în tenisul feminin

Ekaterina Alexandrova (#34 WTA, 26 de ani) a jucat deja două meciuri la această ediție a turneului de la Stuttgart. În prima partidă, ea a eliminat-o în trei seturi pe tenismena cehă Karolina Muchova, 4-6 / 6-2 / 6-3 după două ore și 17 minute de joc. În optimi, rusoaica a dat peste Belinda Bencic și a eliminat-o pe sportiva elvețiană cu 6-1 / 7-5 în o oră și 23 de minute.

Simona Halep (#3 WTA, 29 de ani) a intrat ceva mai târziu în competiție, direct în optimi, unde a înfruntat-o pe Marketa Vondrousova din Cehia. Revenită pe suprafața pe care se simte cel mai bine, românca a defilat și s-a impus cu un autoritar 6-1 / 6-3, în doar 57 de minute de joc.

Deși se întâlnesc în premieră pe zgură, Simona Halep și Ekaterina Alexandrova au deja trei meciuri directe la activ, toate pe hard. În două dintre ele rusoaica s-a impus fără să piardă set (Melbourne 2021, China Open 2019), în timp ce românca a câștigat unul singur (Cincinnati 2019).

Pentru Simona Halep, până la acest moment, cel mai bun rezultat la Stuttgart e prezența în semifinale, fază pe care a atins-o în 2015 și 2017

După victoria înregistrată în optimi cu Vondrousova, Simona Halep a avut o primă reacție și a declarat că s-a simțit de parcă a jucat aproape cel mai bun tenis al său.

„Însă azi am știut la ce să mă aștept, ce să fac și am fost mai agresivă decât la meciurile precedente.Sunt foarte fericită să fiu aici, e a șaptea oară. De fapt, am așteptat câteva zile să joc și eram foarte motivată. Voiam să simt teren, să dau tot ce am mai bun. A fost un joc excelent și am simțit că am jucat aproape cel mai bun tenis al meu. A fost un meci extraordinar! Am avut emoții înainte de meci pentru că am pierdut contra ei două ori și pentru că scurtele ei sunt foarte greu de jucat. Însă azi am știut la ce să mă aștept, ce să fac și am fost mai agresivă decât la meciurile precedente. Serviciul m-a ajutat foarte mult”, a spus locul 3 mondial în tenisul feminin, la interviul susținut pe teren.