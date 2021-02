Sorana Cîrstea, după victoria spectaculoasă cu Petra Kvitova: „Am simțit că pot să o înving” / În turul III de la Australian Open, românca dă peste o finalistă de Grand Slam

Sorana Cîrstea, locul 68 mondial în tenisul feminin la ora actuală, a produs una dintre surprizele turului II de la Australian Open 2021, în noaptea de marți spre miercuri, când a eliminat-o jucătoarea aflată pe poziția a 8-a WTA, Petra Kvitova. Românca a trecut în trei seturi de dubla câștigătoare de Grand Slam, 6-4 / 1-6 / 6-1 după două ore și cinci minute de joc, iar la finalul confruntării s-a arătat „foarte fericită de această victorie”.

Ce a declarat Sorana Cîrstea după victoria entuziasmantă cu Petra Kvitova

„Am avut multe meciuri împotriva ei, este o jucătoare extraordinară, loveşte atât de tare mingea şi mi-a luat timp să mă adaptez jocului, dar odată ce am reuşit, am simţit că pot să o înving. Sunt foarte fericită de această victorie. În al doilea set, a făcut pasul în faţă şi eu am dat înapoi. Cred că azi a fost o chestiune de cine preia controlul punctului, cred că în setul al doilea am jucat prea defensiv, dar odată terminat am încercat să revin aproape de linia de fund a terenului, să dictez punctele şi a mers. Nu ştiam cu cine o să joc în turul al treilea, de obicei nu mă uit la tablou. Cel mai important acum este să mă recuperez, am fost una dintre cele câteva care au stat în carantină strictă. Să joc două ore la 30 de grade Celsius m-a strors un pic faţă de normal, dar cred că este impresionant să vin după 15 zile în care nu am lovit mingea şi să reuşesc să evoluez în modul în care am făcut-o azi, nu mă aşteptam", a declarat Cîrstea, la interviul de pe teren, potrivit News.ro.

Încă o adversară complicată pentru Sorana Cîrstea. Româncei îi iese în cale o finalistă de Grand Slam

În primul tur de la Australian Open 2021, Sorana Cîrstea câștigase duelul 100% românesc cu Patricia Țig (#56 WTA), 6-2 / 6-1 după puțin peste o oră de joc, iar în turul III ea va întâlni iarăși o jucătoare mai bine clasată decât ea în ierarhia mondială. Ea o va înfrunta pe Marketa Vondrousova (#20 WTA, 21 de ani), cu care nu a mai jucat niciun meci până acum și care are deja o finală de Grand Slam în palmares - French Open 2019, când pierdea în ultimul act al competiției în fața lui Ashleigh Barty, actualul lider mondial din tenisul feminin.

Marketa Vondrousova, tenismenă din Cehia, a trecut cu greu de primul tur de la Melbourne, unde a învins-o în trei seturi pe Rebecca Peterson (#55 WTA), 2-6 / 7-5 / 7-5 după două ore și 24 de minute de joc. Ulterior, în turul II, ea s-a impus ceva mai ușor în compania sportivei canadiene Rebecca Marino, 6-1 / 7-5 după o oră și 21 de minute de joc.

Cel mai bun rezultat înregistrat de Sorana Cîrstea la Australian Open până acum a fost obținut la ediția din 2017, când a ajuns până în faza optimilor de finală. De atunci, ea nu a reușit să își mai egaleze performanța, fiind eliminată în turul II la edițiile din 2018 și 2019, respectiv în primul tur în 2019.

În turul II de la Australian Open evoluează și Simona Halep, a doua tenismenă a lumii, care o va înfrunta pe Ajla Tomljanovic (#69 WTA), miercuri, după ora 10.