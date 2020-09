Starea de sănătate a lui Gică Popescu, infectat cu SARS-COV-2, s-a înrăutățit: „Tomografia nu a arătat foarte bine"

Starea de sănătate a lui Gică Popescu, infectat cu SARS-COV-2, s-a înrăutățit sever în urmă cu câteva zile. Fostul mare fotbalist a făcut dezvăluirea din spital, unde se află internat și în prezent.

În urmă cu o săptămână, Gică Popescu a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Nu prezenta simptome severe, însă după ce s-a internat, starea sa de sănătate s-a agravat.

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse ... După cum vezi, mai tușesc și acum", a declarat Gică Popescu pentru GSP.

„Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat", a adăugat oficialul Viitorului.

Cele mai dificile momente pentru Gică Popescu au trecut, însă fostul căpitan al Barcelonei rămâne în continuare în spital.

Gică Popescu, legendă a fotbalului românesc



Universitatea Craiova, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Galatasary, Lecce, Dinamo București și Hannover 96 sunt cliuburile la care a evoluat de-a lungul carierei Gică Popescu.

Fost căpitan pe Camp Nou, Popescu și-a încheiat cariera în anul 2003, în Germania. Pentru naționala României, a debutat în 1988. A bifat 115 selecții și 16 goluri.