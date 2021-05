Starea medicală a Simonei Halep este mai gravă decât s-a crezut iniţial. Jucătoarea noastră are însă un leac secret

Simona Halep s-a accidentat, în data de 12 mai, la gamba stângă, suferind o ruptură. Din cauza acestui necaz, numărul 3 WTA a trebuit să renunţe la turneul de la Roland Garros.

Acum, sportiva de 29 de ani trebuie să-şi revină şi din punct de vedere psihic, nu doar fizic. Obiectivul lui Halep a devenit recuperarea în timp util pentru a participa la JO de la Tokyo.

Simona Halep are leac pentru accidentarea ei

"Sufăr puţin, toată lumea este la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez pentru că accidentarea încă este la început.

Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare pentru că muşchiul încă nu s-a sudat, ca să spun aşa, şi este greuţ, pentru că nu sunt obişnuită să stau în mijlocul sezonului acasă şi să nu pot să fac nimic.

Am acceptat acest lucru, am acceptat această accidentare şi sunt destul de pozitivă pentru că ştiu că dacă eşti pozitiv şi ai încredere, te poţi vindeca mai repede şi am început deja procesul vindecării", a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru Eurosport.

Jucătoarea se recuperează la sala de forţă

Simona Halep lucrează la sala de forţă trenul superior și se odihneşte pe plan mental.

"Eu tot timpul privesc partea bună a lucrurilor şi partea plină a paharului. Am timp să mă odihnesc, am timp să lucrez pe ceea ce mai trebuie să lucrez, puţină forţă în partea de sus a corpului, mental trebuie să mă odihnesc, emoţional şi privesc cu încredere spre obiectivele care au mai rămas anul acesta", a mai spus ea pentru sursa citată.