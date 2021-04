Ştefan Radu şi-a adus aminte că e român! A răspuns la un subiect sensibil: a rupt orice legătură cu ţara-mamă?

Ștefan Radu (34 de ani), cel mai longeviv jucător din istoria lui Lazio, cu 402 meciuri, până acum, a refuzat, în ultimul deceniu, să mai vină la naţionala României. Ba mai mult chiar, fundaşul crescut de Dinamo ar fi rupt orice legătură cu ţara-mamă.

Fotbalistul a explicat, într-o declaraţie oferită celor de la playsport.ro, că ţine legătura cu foştii săi colegi şi că încearcă să vină în România ori de câte ori are ocazia.

"Îmi face plăcere să vorbesc cu toți colegii mei de la juniori, sunt pe ambele chat-uri, cel de la 1986 și cel de la 1985. Rămânem cu amintirile noastre prețioase. Le-am și zis: „Chiar nu puteți să vă vedeți mai des?”. Însă fiecare are problemele lui, viața lui. Așa și eu, am încercat să vin de fiecare dată în țară, anul trecut, cu pandemia, mi-a fost mai greu. Toți sunt parte din povestea mea și le mulțumesc. Și vă mulțumesc! Să știți ceva, Ștefan Radu nu e rupt de România!", a spus Ştefan Radu pentru sursa amintită.

Ce antrenori români l-au ajutat în carieră

"Nea Ando (n.r. Ioan Andone) m-a ajutat enorm, dânsul m-a debutat, a fost un moment incredibil, nu o să pot uita acel moment, apoi Mircea Rednic m-a promovat, m-a aruncat în luptă, mi-a dat încredere, a fost hotărâtor pentru mine.

Trecerea spre Dinamo 2 a fost pasul spre fotbalul profesionist. Am vorbit cu nea Cornel Țălnar și așa e, de la el am învățat, prima oară, acest sistem drag mie, 3-5-2. Și i-am spus și lui Inzaghi asta, am o relație bună cu el, am fost colegi și acum îmi este antrenor", a mai afirmat Ştefan Radu.

Când a vrut să se lase de fotbal

Ștefan Radu a dezvăluit că a avut momente de cumpănă acum 10 ani, când tatăl său, Constantin Radu, s-a stins la doar 52 de ani.

”Am avut și momente delicate, atunci când a murit tatăl meu. Au trecut 10 ani de atunci, a fost extrem de dificil pentru mine, m-am gândit chiar să mă las de tot de fotbal. Eram legat tare de el, a fost un șoc. Și acum mă gândesc la retragere, întrebați-l pe impresarul meu! I-am spus că aș prefera să rămân la Lazio cât timp există această șansă.

Nu am simțit niciodată nevoia să plec, aici e o atmosferă specială. Acum, vreau doar să joc cât pot, nu mă mai gândesc la altceva”, a mai spus Ștefan Radu pentru site-ul oficial al clubului Lazio.