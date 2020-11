Superstițiile Simonei Halep: Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi

Simona Halep este deja cunoscută pentru faptul că este extrem de ambițioasă în ceea ce privește cariera sportivă și că acceptă cu greu înfrângerile.

Campioana n-a trecut ușor nici peste momentul în care a fost eliminată în optimile turneului de la Roland Garros, ultimul Grand Slam al anului, jucat la începutul lunii octombrie, de poloneza Iga Swiatek.

Recent, sportiva a declarat că s-a răzbunat pe echipamentul purtat în timpul partidei, care crede că i-a purttat ghinion. Mai mult, ea a dezvăluit și ce superstiții are înainte de a intra pe teren.

"Am tabieturi şi am şi superstiţii înainte de meciuri. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să îmi pun hainele aşa cum le pun în fiecare zi când am meci, păstrez totul la fel. Chris Evert, mi-a povestit Darren, după fiecare meci îşi arunca echipamentul. Îl desfăcea din pungă, juca cu el şi apoi îl arunca. Şi a câştigat enorm.

Eu echipamentele pe care le port atunci când pierd un meci urât le arunc direct. Aşa am făcut şi la Roland Garros. Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi. Pentru că te eliberezi cumva, ai senzaţia că dacă îl mai vezi îţi aduce aminte direct de meciul respectiv", a spus Simona Halep, într-un interviu potrivit digisport.ro.

Simona Halep, a învins-o pe poloneză în aceeaşi fază a turneului de la Roland Garros în 2019 (6-1, 6-0), însă în 2020 nu a reuşit să dejoace jocul agresiv şi precis al adversarei sale, care şi-a luat o neaşteptată revanşă cu 6-1, 6-2.