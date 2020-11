Tenismena Ana Bogdan, testată pozitiv cu COVID-19. Campionul național de raliuri, Simone Tempestini, este și el infectat

Tenismena Ana Bogdan a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Aceasta s-ar fi infectat de la iubitul ei, campionul national de raliuri, Simone Tempestini, depistat și el cu COVID-19, zilele trecute.

Tenismena Ana Bogdan, infectată cu COVID-19

Sportiva de 27 de ani a anunţat, vineri, pe contul ei de Instagram, că s-a infectat cu COVID-19, având simptome specifice acestei boli. Totodată, tenismena a făcut un apel către români să se protejeze.

„Cam așa voi arăta și eu în următoarele 14 zile. Însă la mine nu părul este așa răvășit (sau poate si el în unele zile), ci respirația este… Și mușchii sunt puțin afectați. Dar sunt optimistă că mă voi recupera repede și voi fi bine. Tot ce îmi doresc este să fiți sănătoși cu toții și să vă protejați”, a scris Ana Bogdan în dreptul unei fotografii cu o fetiță răcită.

Ana Bogdan a jucat ultimul meci în calificările turneului de la Ostrava (Cehia), la data de 17 octombrie, fiind învinsă de Sorribes Tormo (Spania / 65 WTA), scor 4-6, 4-6.

Simona Halep, infectată cu COVID-19

Simona Halep, locul 2 WTA, a anunţat, sâmbătă, pe reţelele de socializare, că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

„Bună tuturor, am vrut să vă anunţ că am testată pozitiv la COVID-19. Mă autoizolez acasă şi mă recuperez bine după simptome uşoare. Mă simt bine... vom trece prin asta împreună”, a scris ea, pe Twitter.

Jucătoarea de tenis a publicat și un mesaj în engleză prin care le mulțumește fanilor pentru mesajele de încurajare: “Thanks for all your messages. I’m feeling great” („Vă mulțumesc pentru toate mesajele! Mă simt minunat”), a scris Simona Halep.

Postarea conține și o fotografie care o surprinde pe Simona Halep relaxată, semn că recuperarea decurge fără probleme. Simona stă la birou, în fața laptopului, cu o cană de ceai în față