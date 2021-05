Tensiuni în Craiova, după câștigarea Cupei României. Ultrașii echipei patronate de Mititelu au vrut să deturneze sărbătoarea rivalilor, însă forțele de ordine au reușit să îi țină la distanță (FOTO, VIDEO)

CS Universitatea Craiova a câștigat finala Cupei României, sâmbătă seară, iar fotbaliștii echipei au vrut să sărbătorească succesul alături de suporteri, pe străzile orașului. Cu toate acestea, fanii rivalei, FC U Craiova 1948, au încercat să le strice bucuria și a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru ca membrii galeriilor să nu se întâlnească.

