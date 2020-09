Tensiunile continuă la FC Barcelona. Lionel Messi ia peste picior conducerea clubului

Lionel Messi rămâne la Barcelona, după ce în acest an a încercat să forțeze plecarea de pe Camp Nou. Argentinianul își va încheia contractul la blaugrana, iar șansele de prelungire sunt nule. Totuși, până vara viitoare, Lionel Messi continuă înțepăturile la adresa conducerii. Cea mai recentă a venit după plecarea lui Luis Suarez.

Uruguayanul în vârstă de 33 de ani a plecat de la Barcelona la Atletico Madrid, în schimbul a doar 6 milioane de euro. Vestea despărțirii l-a nemulțumit pe Messi, care a publicat un mesaj acid în social media. Primul vizat, Josep Maria Bartomeu, președintele clubului.

„Încercasem deja să îmi imaginez, dar azi am intrat în vestiar și m-a lovit cu adevărat. Va fi foarte greu să nu continuu să împărtășesc cu tine fiecare zi, atât pe teren, cât și în afara lui. Ne vei lipsi atât de mult. Am petrecut împreună atâția ani, am luat împreună atâtea prânzuri sau cine. Sunt atâtea lucruri pe care nu le voi uitat din tot timpul petrecut împreună.

Lionel Messi: „Adevărul este că nimic nu mă mai surprinde"

Va fi extrem de ciudat să te văd într-un al tricou și, mai mult decât atât, să te am adversar pe teren. Ai fi meritat un final de poveste potrivit pentru cine ești: unul dintre cei mai mari jucători din istoria acestui club, un jucător care a realizat mari performanțe, la nivel individual, dar și pentru echipă. Nu meritai să fii aruncat așa cum au făcut-o. Dar, adevărul e că nimic nu mă mai surprinde", a notat Lionel Messi pe Instagram.

198 de goluri în 283 de meciuri a bifat Luis Suarez la FC Barcelona, în 6 sezoane. Lionel Messi, fostul său coleg, va putea semna cu alt club din ianuarie 2021, când intră în ultimele 6 luni de contract. Manchester City îl așteaptă cu brațele deschise.