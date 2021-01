Tragedie în fotbalul brazilian: Preşedintele clubului Palmas FR și patru jucători au murit într-un accident aviatic. Nici pilotul aparatului de zbor nu a supraviețuit

Președintele clubului brazilian Palmas FR, Lucas Meira, și patru fotbaliști au murit, duminică, într-un accident aviatic, informează Eurosport. Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe un aeroport privat din Luzimangues.

Cei patru fotbaliști care și-au pierdut viața sunt Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule şi Marcus Molinari. În tragedia aviatică și-a pierdut viața și pilotul aparatului de zbor.

”Avionul a decolat și s-a prăbușit la capătul pistei. (...) Ne pare rău să raportăm că nu există supraviețuitori”, au transmis reprezentanții clubului, care nu au precizat și tipul de avion cu care trebuiau să se deplaseze sportivii.

Avionul se îndrepta spre Goiania, la aproximativ 800 km distanță, unde Palmas urma să joace cu Vila Nova, luni, în optimile de finală ale Copa Verde.

Accidentul aviatic de duminică nu este prima tragedie de acest fel care marchează fotbalul brazilian. În noiembrie 2016, aproape toată echipa Chapecoense a fost ucisă după ce un avion care îi ducea pe fotbaliști la finala Copa Sudamericana din Columbia s-a prăbușit. 71 de oameni au murit atunci.

