Transferul lui Cristiano Ronaldo, anunțat în presa internațională. Unde va juca portughezul, începând din această vară

La 36 de ani, Cristiano Ronaldo strălucește la EURO 2020, după un sezon în Serie A în care a câștigat titlul de golgheter. Cluburile de top continuă să se bată pentru semnătura portughezului, iar despărțirea de Juventus Torino în această vară se anunță iminentă în presa din Spania.

CR7 mai are contract un an de zile cu Juventus Torino, dar atacantul golgheter all-time de la EURO are alte două opțiuni pentru noul sezon. Manchester United și PSG sunt interesate de transfer, potrivit Marca. Agentul fotbalistului, Jorge Mendes, va merge în Italia pentru a negocia plecarea de la Juventus, mai notează presa internațională.

PSG și Manchester United, interesate de transferul lui Cristiano Ronaldo. Cine este favorită pentru mutare

Favorită pentru a obține semnătura lui Cristiano Ronaldo este PSG, cu un contract imens, de 60 de milioane de euro, pentru două sezoane. În afacere ar urma să fie implicat și Mauro Icardi, ca monedă de schimb.

Cristiano Ronaldo este golgheterul all-time al naționalei Portugaliei, cu 109 reușite în 178 de selecții. De asemenea, CR7 mai deține și recordul pentru numărul de goluri înscrise în Champions League, 134. Portughezul este singurul fotbalist din lume care a fost golgheter în trei dintre cele mai puternice campionate ale lumii, Premier League, La Liga și Serie A.

În întreaga sa carieră, la nivel de club, Ronaldo a marcat 674 de goluri. 450 le-a înscris în tricoul lui Real Madrid.