UEFA anunță că fotbalistul Christian Eriksen a fost stabilizat: Jucătorul a fost transportat la spital

Fotbalistul danez Christian Eriksen, care s-a prăbușit pe teren în timpul meciului cu Finlanda de la Campionatul European, a fost stabilizat, anunță reprezentanții UEFA într-un mesaj pe contul oficial de Twitter.

”În urma situației de urgență medicală în care a fost implicat jucătorul Danemarcei, Christian Eriksen, are loc o ședință de criză la care participă ambele echipe și oficiali ai partidei. Noi informații vor fi comunicate la 19:45 CET. Jucătorul a fost transferat la spital și a fost stabilizat”, se arată în mesajul UEFA.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.