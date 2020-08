Un mare baschetbalist s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani în timp ce se antrena

Baschetbalistul Michael Ojo, legitimat la Steaua Rosie Belgrad, s-a stins din viață pe data de 7 august la vârsta de 27 de ani. Acesta a suferit un atac de cord în timpul unui antrenament individual. Sportivul a fost transportat la spital, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Michael Ojo a murit vineri, 7 augist, după ce a suferit un infarct în timpului unui antrenament, potrivit eurohoops.net.

Sportivul avea un antrenament individual, iar tragicul eveniment s-a petrecut în momentul în care acesta alerga. Nu au existat semne cum că Michael Ojo a avut probleme de sănătate pe parcursul, inclusiv probleme cu inima.

Baschetbalistul a fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să facă nimic pentru el.

Michael Ojo, care în această vară a devenit agent liber după ce a petrecut două sezoane la Steaua Roșie, și-a început cariera în statul Florida, unde a petrecut cinci ani de formare înainte de a face saltul la baschet profesional. De acolo a plecat la Belgrad, semnând pentru KK FMP din acest oraș.

După aceasta, el a făcut un alt salt calitativ prin aderarea la clubul Eurolliga, câștigând SuperCupa ABA în 2018 și Liga ABA și Liga Sârbă în 2019.

Baschetbalistul Michael Ojo a decedat

We are deeply saddened by the passing of Michael Ojo. Our thoughts and prayers are with his family, friends and his former teammates pic.twitter.com/Z7vTTE3p7sLovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...