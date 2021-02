Un nou clasament WTA după Australian Open 2021: Pe ce loc a coborât Simona Halep și pe ce poziții sunt celelalte românce din Top 100

Simona Halep a coborât o poziție în clasamentul WTA și este pe locul 3 mondial, fiind depășită de Naomi Osaka, care a câștigat sâmbătă Australian Open 2021 după ce a învins-o pe Jennifer Brady. Deși a pierdut marea finală, sportiva americană a urcat și ea în ierarhie după rezultatul neașteptat de bun de la Melbourne și este în prezent pe 13.

În acest moment, România are cinci jucătoare în Top 100 WTA. Alături de Simona Halep, aflată în prezent pe locul 3 mondial, în primele 100 de tenismene ale lumii se mai regăsesc Patricia Țig (#60 WTA), Sorana Cîrstea (#67 WTA), Irina Begu (#72 WTA) și Ana Bogdan (#100 WTA).

Clasamentul WTA după Australian Open 2021. Cum arată Top 10 și câte puncte au cele 5 românce din Top 100

Ashleigh Barty (24 de ani, din Australia) – 9.186 de puncte;

Naomi Osaka (23 de ani, din Japonia) – 7.835;

Simon Halep (29 de ani, din România) – 7.255;

Sofia Kenin (22 de ani, din SUA) – 5.760;

Elina Svitolina (26 de ani, din Ucraina) – 5.370;

Karolina Pliskova (28 de ani, din Cehia) – 5.205;

Serena Williams (39 de ani, din SUA) – 4.915;

Aryna Sabalenka (22 de ani, din Belarus) – 4.810;

Bianca Andreescu (20 de ani, din Canada) – 4.735;

Petra Kvitova (30 de ani, din Cehia) – 4.571;

60. Patricia Țig (26 de ani, din România) – 1.254;

67. Sorana Cîrstea (30 de ani, din România) – 1.139;

72. Irina Begu (29 de ani, din România) – 1.054;

100. Ana Bogdan (28 de ani, din România) – 820.

Australian Open 2021 a fost câștigat de Naomi Osaka, singurul scenariu în care Simona Halep putea pierde locul 2 WTA

Eliminată de Serena Williams în faza sferturilor de finală de la primul turneu de Grand Slam din 2021, Simona Halep putea pierde locul 2 mondial din tenisul feminin într-un singur scenariu. Din păcate pentru ea, acest scenariu s-a materializat sâmbătă, când Naomi Osaka a câștigat finala de la Melbourne și a obținut astfel cel de-al patrulea titlu de Grand Slam din carieră.

„A fost un meci greu (n.r. - meciul cu Serena Williams din sferturi), a jucat foarte bine, a meritat victoria. Serviciul nu m-a ajutat. Sentimentul meu este că nu am fost atât de departe, dar ea a fost mai puternică în momentele cheie. Am avut 3-1 în setul doi, dar serviciul nu m-a ajutat și ea a returnat foarte puternic. Am făcut un joc bun, nu pot spune că sunt dezamăgită de mine. Poate că sunt dezamăgită de atitudinea pe care am avut-o pe tot parcursul turneului, dar voi lucra la asta și voi reveni mai puternică. Accept că m-a bătut. Dacă aș fi putut fi mai bună la serviciul, aș fi avut șanse mult mai multe. Am avut un joc bun la retur, dar nici ea nu a servit atât de puternic, a schimbat modul în care a servit. Problema mea a fost serviciul, a fost cheia, și asta nu mi-a ieșit. Ea s-a mișcat bine în teren, e în formă bună. A jucat foarte bine, ca de fiecare dată, de altfel. A alergat mai mult spre minge astăzi. Loviturile ei sunt puternice, iar faptul că se mișcă și mai bine, e un mare avantaj pentru ea", a declarat Simona Halep, la conferința de presă, potrivit DigiSport.ro.