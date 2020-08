Un tenismen de la US Open, testat pozitiv cu COVID-19. Ce se întâmplă cu turneul

Francezul Benoit Paire, cap de serie 17, a fost testat pozitiv cu coronavirus înainte de începerea turneului US Open.

Benoit Paire, testat pozitiv cu COVID-19

Paire era programat să joace prima partidă marţi, împotriva polonezului Kamil Majchrzak. Sportivul va fi înlocuit de spaniolul Marcel Granollers.

Benoit Paire s-a retras săptămâna trecută de la Western & Southern Open, după ce a pierdut şapte game-uri consecutive, acuzând că nu s-a simţit bine.

Acum, oficialii turneului încearcă să stabilească dacă tenismenul a intrat în contact cu alţi jucători.

Ca măsură de precauție, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Gregoire Barrere şi Edouard Roger-Vasselin, ceilalţi jucători francezi prezenţi la US Open, au fost rugaţi să se autoizoleze în camerele lor de hotel.

Din cele peste 7.000 de teste efectuate înaintea turneului, doar două au ieşit pozitive. Pe lângă Paire, un membru al staff-ului unui alt jucător a fost și el confirmat cu COVID-19.

Simona Halep nu participă la US Open

Numărul 2 WTA va absenta de la Grand Slem-ul american.

Simona Halep a anunţat, pe Twitter, că nu a făcut deplasarea peste Ocean din cauza numărului ridcat de cazuri de COVID-19 din Statele Unite.

Românca a precizat că pune sănătatea pe primul loc, motiv pentru care a evitat să meargă la Grand Slem-ul care a debutat luni, 31 august:

„După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, așa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că WTA și Federația Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranță și doresc tuturor participanților mult succes", a scris Simona Halep, pe Twitter.

Presa americană a reacționat la decizia jucătoarei de tenis din Constanța.

New York Times a titrat "Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top", iar jurnaliștii americani subliniază că "va fi cea mai slabă ediției din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA".

Din Top 10 vor absenta australianca Ashleigh Barty (1 WTA), Simona Halep (2 WTA), Elina Svitolina (5 WTA), Bianca Andreescu (6 WTA), Kiki Bertens (7 WTA) și Belinda Bencic (8 WTA).

Și gemenii americani Bob şi Mike Bryan, cei mai titraţi jucători de dublu din istoria tenisului, au anunțat că pun capăt carierelor, după 22 de ani.

Anunțul retragerii a fost făcut chiar înainte de US Open, Grand Slam la care aceștia au debutat, în 1995.