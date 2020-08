UTA Arad și FC Argeș revin în Liga 1. Rapid București și Turris, echipa finanțată de fiul lui Liviu Dragnea, au ratat promovarea

UTA Arad și FC Argeș și-au asigurat promovarea în Liga 1, în timp ce CS Mioveni este pe loc de baraj după ultima rundă din play-off-ul Ligii 2. Atât Rapid București, cât și Turris Măgurele, echipa finanțată de fiul lui Liviu Dragnea, au ratat revenirea pe prima scenă, la capătul unei etape în care au remizat, 1-1.



FC Argeș și UTA Arad și-au măsurat forțele în ultima etapă și au remizat, 1-1. Cu acest rezultat, cele două echipe merg la braț în Liga 1, după ani de zile în care au lipsit de pe prima scenă a fotbalului românesc.

Sărbătoare la Arad, după ce UTA a revenit în Liga 1

LIVE| Sărbătoare la Arad! UTA a promovat în Liga 1! Publicată de TV Arad pe Duminică, 2 august 2020

Nu este și cazul unei alte echipe de tradiție, Rapid București, care va mai petrece cel puțin un an în eșalonul secund. Încurajată de freneticii suporteri „vișinii”, echipa nu a reușit să se impună și a ratat oficial promovarea. Mai mult decât atât, Rapidul a fost la un pas să piardă meciul cu Turris, care deși a condus-o timp de 30 de minute, s-a văzut egalată în prelungirile partidei. De altfel, nici echipa finanțată de fiul lui Liviu Dragnea nu a reușit să promoveze, în ciuda faptului că a fost pe primul loc pentru o bună perioadă de timp în debutul campionatului.



Luptă nebună pentru salvare în Liga 1. Veste neașteptată și de la Viitorul, liderul din play-out





Acum rămâne de văzut ce echipe vor retrograda din Liga 1. Chindia Târgoviște este prima formație cu acest destin fatidic în actuala stagiune. Pentru salvare însă, încă se duce o luptă de-a dreptul nebună, în condițiile în care Dinamo București, penultima clasată, are de recuperat nu mai puțin de opt puncte până la locul de baraj, pe care stă în prezent Poli Iași, cu șase meciuri în plus disputate - echipa din Ștefan cel Mare n-a evoluat timp de aproape o lună, din cauza depistării mai multor cazuri de COVID-19. Prima peste linia roșie este Sepsi Sfântu Gheorghe, cu o partidă mai puțin decât ieșenii, dar cu cinci mai multe decât „câinii roșii”. FC Voluntari este la egalitate cu gruparea covăsneană, atât la puncte, cât și la meciuri jucate. Un avans fragil față de aceste echipe are și Academica Clinceni, deci lupta este încă deschisă.

Play-out-ul Ligii 1 a fost traversat de o veste neașteptată, duminică, când Gheorghe Hagi a anunțat că părăsește banca echipei pe care chiar el a înființat-o, Viitorul Constanța, și alături de care a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României.

„Astăzi, 2 august 2020, am decis să mă retrag din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța, de pregătirea căreia m-am ocupat în perioada septembrie 2014 - 01 august 2020 și alături de care am trăit, pe banca tehnică, cele mai frumoase momente din această carieră prin câștigarea campionatului României, a Cupei României și Supercupei României. Voi rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic voi coordona conceptul tehnic al Centrului de copii și juniori. Împreună cu președintele clubului va trebui să găsim în zilele următoare un nou manager tehnic pentru FC Viitorul Constanța, pentru ca acesta să aibă timpul necesar de a-și cunoaște echipa, jucătorii, până la începerea noului sezon al Ligii 1”, a fost mesajul „Regelui”.