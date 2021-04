Valeriu Gheorghiță, întrebat despre o strategie pentru organizarea evenimentelor cu public: Ne-am arătat disponibilitatea pentru toți organizatorii. Am avut o discuție cu FRF și o alta cu cei de la Festivalul Enescu (VIDEO)

Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea anti-COVID-19 și-a arătat disponibilitatea pentru toți cei care doresc să organizeze evenimente cu public în viitor, a declarat Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV, care a precizat că a existat o discuție cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și o alta cu responsabilii Festivalului „George Enescu”.

Întrebat în conferința de presă de marți dacă are CNCAV o strategie sau un plan pentru persoanele care se ocupă de organizarea evenimentelor cu public, având în vedere că astăzi a fost anunțat că la partidele de pe Arena Națională din cadrul EURO 2020 vor putea intra și spectatorii, Valeriu Gheorghiță a precizat: „Noi oferim suportul și sprijinul celor care organizează sau au în vedere organizarea unui astfel de eveniment. Am avut o singură întâlnire cu reprezentanții Federației Române de Fotbal în acest sens, însă nu sunt alte discuții pe care să le fi avut cu alți organizatori de evenimente. Ne-am arătat disponibilitatea pentru toți cei care doresc să organizeze astfel de evenimente în viitor. Pentru Festivalul «Enescu», iarăși am avut o întâlnire și o discuție cu organizatorii, tocmai pentru a crea deja un cadru în care să se poată desfășura acest eveniment în septembrie”.

Suporterii revin pe Arena Națională: Accesul fanilor va fi permis la meciurile disputate în România în cadrul EURO 2020

Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, marți, că va fi permis accesul a până la 13.000 de spectatori în tribunele Arenei Naționale, cel mai mare stadion din țară, la cele patru partide disputate în țara noastră în cadrul EURO 2020. Competiția poartă această denumire pentru că trebuia să aibă loc anul trecut, însă a fost amânată pentru vara lui 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

„Ne dorim sport, mişcare, este un mic câştig în faţa pandemiei. Este cel mai mare eveniment organizat în România şi ne bucurăm că ne alăturăm Budapestei, Moscovei şi Danemarcei să avem spectatori. Conform schemei UEFA, fiecare spectator trebuie să prezinte un certificat că s-a vindecat de Covid sau că s-a vaccinat. Fiecare bilet va conţine data, ora prezenţei pe stadion, pentru a se evita aglomeraţia. Şi mai este şi varianta de a fi testat la faţa locului. Vor fi filtre, vor fi prezenţi oameni de la UEFA, alături de noi, vor fi vreo 300 de oameni”, a afirmat ministrul Eduard Novak, la Digi 24, potrivit News.ro.