Valoarea Coca Cola a scăzut cu 4 miliarde de dolari după ce Cristiano Ronaldo a îndepărtat două sticle de suc la o conferință și a îndemnat oamenii să bea apă (VIDEO)

Valoarea de piață a companiei Coca Cola a scăzut cu circa patru miliarde de dolari, după ce Cristiano Ronaldo a îndepărat două sticle de suc puse în fața sa, la conferința de presă de luni, și a îndemnat: „Beți apă!”. Fotbalistul, însă, a făcut în trecut reclamă la Coca Cola și la Pepsi. Iar Coca Cola e unul dintre sponsorii Campionatului European de Fotbal.

Ronaldo a participat, luni, la conferința de presă înainte de meciul Ungaria - Portugalia. El s-a așezat și, când a văzut că în fața lui au fost puse două sticle de Coca Cola, le-a mutat într-o parte.

A ridicat apoi ostentativ o sticlă de apă și a spus: „Beți apă!”.

Valoarea Coca Cola a scăzut cu 4 miliarde de dolari după ce Cristiano Ronaldo a îndepărtat două sticle de suc la o conferință și a îndemnat oamenii să bea apă

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4