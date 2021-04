Victor Pițurcă, val de jigniri în pauza unei emisiuni TV: „Rotaru, o jigodie, un libidinos! Pigliacelli, un jeg mare! Mangia e «bulangiu»” (VIDEO)

Victor Pițurcă a fost protagonistul unui dialog halucinant cu Silviu Tudor Samuilă, moderator la Telekom Sport. Cei de la televiziunea respectivă au încărcat pe internet emisiunea la care a participat recent fostul antrenor al Craiovei, dar au omis să taie și secvențele înregistrate în pauza publicitate.

În cele patru minute de discuție din timpul pauzei, cei doi au abordat câteva subiecte șocante: demiterea lui Devis Mangia pentru că ar fi fost homosexual, dar și multiple jigniri la adresa patronului din „Bănie”, Mihai Rotaru – nici portarul Mirko Pigliacelli nu a scăpat „nesancționat”.

Inițial, clipul a fost publicat pe YouTube de un telespectator, dar ulterior a fost șters de Telekom Sport. Chiar și așa, Sergi Lopez, un cunoscut suporter al celor de la FCSB, l-a publicat pe Facebook, potrivit GSP.

Victor Pițurcă a preluat Craiova pe 1 septembrie 2019, dar a demisionat pe 4 ianuarie 2020.

Val de insulte. Dialogul halucinant dintre Victor Pițurcă, fost antrenor al Craiovei, și moderatorul Silviu Tudor Samuilă:

Pițurcă: Pigliacelli era o jigodie fără margini!

Dădea mesaje să fie el căpitan, da... Pițurcă: Nu numai asta. Aveam un puști portar, Popică (n.r. - Laurențiu Popescu), l-am băgat în Cupă și i-am spus lui Pigliacelli să-l încurajeaze și pe el. Nu voia! El era supărat că de ce nu apără tot el și în Cupă!

Ce jeg! Pițurcă: Da, da, da, un jeg mare! A venit Rotaru și mi-a zis că e răzmeriță în vestiar. De unde știi, mă, tu că e răzmeriță? Știi tu ce-i aia?! O știu eu, o știi tu că vin și îți spun ție câțiva jucători?!

S-au obișnuit prost cu antrenori sclavi, cocoșați. Pițurcă: Daa, el voia să-l dea afară de mult și pe Mangia, l-a prins că-i trimitea mesaje unui jucător, era «bulangiu». O să vezi că îl schimbă și pe grec (n.r. - Marinos Ouzounidis)

Că nu joacă spectaculos? Pițurcă: Nuu, că-l bagă pe Vătăjelu fundaș dreapta... Am auzit deja că e nemulțumit, sunt multe discuții.

Îmi povesteau ăștia că se uită el pe InStat, are păreri... Pițurcă: E un libidinos, un jeg de om! Îmi zice că m-a dat afară. Păi, bă, în p***a mă-tii, dacă mă dădeai afară nu trebuia să-mi dai banii? 450.000 de euro! Ăstora așa trebuie să le faci. Banii!

Întotdeauna v-am admirat pentru asta, că v-ați luptat pentru drepturile dumneavoastră. Pițurcă: Acum am zis că nu mai vreau să stau, să mă cert cu ei. El voia să plec, pentru că el nu mai însemna nimic pe-acolo. Înainte era șeful.

Cum v-a adus, cum v-a convins? Pițurcă: Din prostia mea, că a fost vorba de Craiova.

M-a mirat că ați preluat din mers echipa. Pițurcă: Am avut încredere că voi face o echipă bună acolo. Nu credeam că Rotaru e un astfel de om. Trebuia să-l înjur de două ori, să-i dau un șut în cur, să mă dea afară și să-i dau banii. Așa trebuia să-i fac. Că la țărani d-ăștia așa trebuie să le faci!

Cum au reacționat Telekom Sport și moderatorul Silviu Tudor Samuilă

Telekom Sport a precizat că atât televiziunea, cât și „îşi asumă eroarea regretabilă pentru apariţia acestui clip care a conţinut o discuţie privată din pauza publicitară a unei emisiuni tv. Ne cerem scuze celor care ne citesc, telespectatorilor, lui Victor Piţurcă şi oricărei persoane menţionate în acest clip”.



„Dintr-o regretabilă eroare, în spaţiul public au apărut nişte imagini dintr-o pauză publicitară a emisiunii mele pe care am avut-o miercuri seară cu Victor Piţurcă. În primul rând vreau să-i cer scuze lui Victor Piţurcă pentru că evident nu ar fi trebuit acele imagini să apară sub nicio formă. Este o eroare a noastră, pe care ne-o asumăm. Pe de altă parte, ceea ce discutăm în pauzele publicitare ar trebui să rămână în pauzele publicitare. Dialogurile noastre în privat sunt în privat iar ceea ce apare pe post ar trebui să rămână acolo. Îmi cer scuze şi dacă cineva din persoanele la care am făcut referire în acele imagini se simt lezate şi vă cer scuze dumneavoastră, publicului nostru, care sper să rămână fidel în continuare!", a declarat Silviu Tudor Samuilă.