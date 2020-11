Cătălin Avramescu (PMP): Socialiștii au intoxicat viața publică din România. E timpul să le spunem stop! / După alegeri, noul Guvern va avea de luptat cu un sistem întreg (VIDEO)

Profesorul și filosoful Cătălin Avramescu a declarat luni seară, pentru B1 TV, că socialiștii, indiferent ce nume au purtat, „au intoxicat viața publică”, iar acum e momentul ca românii să le spună ”stop!”. Candidatul PMP Diaspora la Senat a mai afirmat că, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, vom avea un Guvern de Dreapta, dar acesta trebuie să dispună de o majoritate parlamentară solidă, căci va avea de luptat cu un întreg sistem. Avramescu a mai precizat că, în opinia sa, românii nu mai doresc stilul de guvernare iresponsabil și antinațional al PSD.

Avramescu a susținut că socialiștii, indiferent cum s-au numit de-a lungul anilor, au intoxicat viața publică din țara noastră și, de altfel, la protestul Diasporei din 10 august 2018, românii din străinătate, alături de cei de acasă au cerut „încheierea acestei pagini nefaste din istoria României”.

„Socialiștii, că s-au numit FSN, PSD, PCR înainte, au intoxicat viața publică din România încă din momentul în care regimul sovietic și-a pus în România marionetele sale, din 1946 - 1947, sub diferite forme: Patidul Muncitoresc Român, Partidul Comunist Român, FSP, PSD... Acești oameni au distrus România. E timpul să le spunem stop! Și Diaspora, la 10 august 2018, când a convocat mitingul din Piața Victoriei, la care au venit foarte mulți, sute de mii de bucureșteni - apropo, ce se întâmplă cu ancheta în acest caz? - Diaspora atunci a cerut, alături de milioane de români, încheierea acestei pagini nefaste din istoria României”, a declarat profesorul Cătălin Avramescu, pentru B1 TV.

