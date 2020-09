Oamenii de știință au făcut o descoperire care relevă că ar putea exista forme de viață în atmosfera planetei Venus. Cercetătorii au găsit un gaz numit fosfină în norii acizi din atmosfera acestei planete. NASA o consideră cea cea mai importantă descoperire de până acum în căutarea vieții extraterestre.

Potrivit revistei Nature Astronomy, cercetătorii au descoperit, în norii de acizi care formează atmosfera planetei Venus, fosfină, un gaz care pe Pământ, este produs de microbi care prosperă fără oxigen sau prin procese industriale.

Fosfina este un compus chimic care se găsește sub forma unui lichid incolor, inflamabil sau a unui gaz toxic. Fosfina pură este inodoră, dar probele tehnice pot avea un miros extrem de neplăcut ca usturoiul sau peștele putrezit, datorită prezenței unui substituit al aceasteia.

Aceasta se găsește și în atmosferele lui Jupiter și Saturn, dar acolo este produsă prin procese chimice care nu sunt posibile pe Pământ sau Venus.

„O găsim în mlaștini și în procesele de descompunere și, de asemenea este un compus al viații anaerobe, precum microbii care sunt aspirați în aer și în norii noștri”, a explicat Jessica Dempsey, directorul adjunct al telescopului James Clerk Maxwell din Hawaii, citată de abc.net.au.

Descoperirea ar putea însemna două lucruri: că exista microbi care trăiesc, în norii de deasupra planetei Venus, deși suprafața acesteia este nelocuibilă, temperaturile din norii în care s-a găsit acest gaz sunt de aproximativ 30 de grade Celsius sau că ar putea fi obținută prin procese geologice sau chimice pe care oamenii nu le folosesc pe Pământ pentru că nu le știu sau nu le înțeleg.

"Nu spunem că am găsit viață pe Venus, ci că este o posibilitatea ca aceasta să existe, pentru că nu există nici un proces cunoscut care să explice prezența fosfinei. Vedem că pe Pământ se produce mai mult prin procese biologice, decât geologie, dar asta nu înseamnă că s-ar întâmpla așa peste tot", a spus dr. Dempsey.

BREAKING: Data from two ground-based telescopes have discovered small quantities of phosphine gas in the clouds of Venus. There are no known non-biological mechanisms of making the gas on Venus, so it *may* be being produced by alien microbes. (1/5) https://t.co/1quZTxibRJ pic.twitter.com/31EDjdWP9j