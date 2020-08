EXCLUSIV // „Cumetrie de PCR". Acuzații fără precedent la adresa lui Ioan-Aurel Pop și a lui Nicolae Zamfir, directorul demis de la IFIN. Reacția președintelui Academiei Române

Demiterea academicianului Nicolae Zamfir, din fruntea celui mai important institut de cercetare din România, IFIN, adus în atenția publicului larg prin proiectul „Laserul de la Măgurele" - cel mai puternic din lume, a lansat noi polemici în spațiul public. Decizia ministrului Educației Monica Anisie este contestată în instanță de către Nicolae Zamfir, iar Academia Română și-a manifestat susținerea față de acesta.

Pe fondul poziției Academiei, Ioan-Aurel Pop, președintele instituției, este ținta unor acuzații grave din partea cercetătorului George Epurescu, unui dintre opozanții lui Nicolae Zamfir. Potrivit lui Epurescu, Pop și Zamfir și-ar fi manifestat influența în cercetarea românească în baza unor principii lipsite de etică. Cei doi ar avea o relație de prietenie, a cărei baze au reprezentat acțiunile din timpul sistemului comunist, ale unicului partid, PCR.

„Nicolae Zamfir a fost a fost ultimul secretar de partid de la IFIN, în '89, membru al Comitetului Central al UTC - se pregătea pentru Comitetul Central al PCR. Ioan-Aurel Pop, șeful Academiei Române, fost coleg cu Nicolae Zamfir la UTC, a manifestat susținere față de prietenul său. Sunt amândoi brașoveni, colegi de generație. Prin legăturile pe linie de partid și poate și pe linie de alte servicii au reușit să formeze această rețea care a opacizat sistemul de cercetare și nimeni din afară nu a putut să rupă această cumetrie, o semidistrugere a sistemului de cercetare", a declarat Nicolae Zamfir pentru B1.ro.

Tensiunile între reprezentanții IFIN și Academia Română ar putea conduce la o nouă acțiune în instanță

Ion-Aurel Pop respinge acuzațiile liderului sindical de la institutul de cercetare și se gândește să acționeze în instanță.

„Declarația (n.r. - poziția de susținere a Academiei, mediatizată deja în presă) nu este a mea, ci a Prezidiului Academiei Române. A fost făcută de colegii mei, în colaborare cu biroul de comunicare, în timp ce eu eram în concediu. A fost o decizie a mai multor membri ai Academiei, care, deși erau în vacanță, în timpul verii, au atras atenția în legătură cu nevoia de solidaritate în raport cu un coleg de-al lor. Eu nu am scris niciun rând din acea declarație, dar fost de acord cu ea, din același spirit de solidaritate.

Este o imensă prostie. Totul este o insinuare și mă gândesc dacă să acționez în justiție. Nu au niciun fel de bază aceste afirmații. Eu și domnul Zamfir nu am făcut parte din aceeași generație, este mai mare decât mine cu ceva ani. Nu am niciun fel de 'cumetrie' cu domnul Zamfir. Întâmplător, am terminat același liceu, în generații complet diferite.

Ne-am regăsit în Academia Română după mulți ani. L-am cunoscut pe domnul Zamfir când și eu, junior fiind, am intrat în Academia Română. Prin urmare, tot ce se insinuează acolo este lipsit de sens. Eu nu am avut nicio funcție pe linie de UTC, ci pe linie de studenți. Am terminat facultăți total diferite. Eu la Cluj, el la București. Este rea voință (n.r. - din partea celor care au lansat acuzațiile)", a declarat Ioan Aurel Pop pentru B1.ro.

Ioan-Aurel Pop: „Nicolae Zamfir este o mare personalitate a fizicii românești"

Ioan-Aurel Pop crede că fostului șef de la IFIN i s-a făcut o nedreptate. Președintele Academiei Române subliniază faptul că Nicolae Zamfir este un mare profesionist.

„Un membru al Academiei Române reprezintă o personalitate în știința și cultura românească și până la proba contrarie, până când nu se dovedește că a greșit cu ceva, el trebuie apărat de colegii lui.

Domnia sa (n.r. - Nicolae Zamfir) este o mare personalitate a fizicii românești. A fost ales în unanimitate președinte al Secției de Științe Fizice a Academiei Române. Se bucură de o încredere internă și internațională deosebită. Problemele interne ale Institutului de Fizică sunt o altă chestiune. Un astfel de institut, de fizică nucleară, se conduce cu o mână de fier și cu niște metode extraordinar de serioase și de severe, pentru că se lucrează cu materiale radioactive.

Lucrul acesta presupune o mare pricepere, pe care domnul academician Zamfir o are de ani de zile. Fusese reconfirmat de minister de nu foarte mult timp, dăduse concurs. Sunt foarte multe lucruri la mijloc. Domnul Zamfir era de mult timp manager. Tocmai acum, când se obțineau cele mai spectaculoase succese a fost schimbat", a punctat Ioan-Aurel Pop pentru B1.ro.

ELI-NP („Laserul de la Măgurele"), parte a IFIN (Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară)



Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) sau altfel spus, „Laserul de la Măgurele" reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de pe teritoriul României, din ultimii 30 de ani. Cofinanțat din fonduri europene, în valoare de peste 300 de milioane de euro, ELI-NP presupune o infrastructură complexă. Printre multe altele, două echipamente cu performanțe unice în lume.

La marginea Bucureștiului funcționează deja proiectul științific internațional ELI, din care fac parte România, Cehia și Ungaria. Fiecare găzduiește o parte din proiect, iar țării noastre i-a revenit cea mai complexă parte, ELI-NP.

ELI-NP presupune un sistem laser de mare putere, cu o putere de 10PW (petawatti) - a zecea parte din întreaga putere a Soarelui, concentrată pe un milimetru, premieră în cercetarea mondială și un accelerator de electroni ca generator de Fascicul Gamma, de mare intensitate.