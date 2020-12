Lucian Bode (PNL), avizat pentru a prelua portofoliul Internelor: Vă asigur că, în câteva luni, veți vedea o schimbare în bine. Vom solicita suplimentarea bugetului pentru minister (VIDEO)

Liberalul Lucian Bode a primit aviz favorabil din partea comisiei parlamentare de specialitate pentru a deveni noul ministru al Afacerilor Interne. El a obținut 20 de voturi ”pentru” și 10 voturi ”împotrivă”. La ieșirea de la audieri, el a promis că se vor vedea schimbări în bine chiar din următoarele câteva luni, și asta pentru că intenționează să solicite o suplimentare a bugetului ministerului, în anul viitor.

„Dați-mi voie să vă prezint în cel mai scurt timp, în câteva luni, ce am făcut, așa cum am făcut la Ministerul Transporturilor. Am analizat situația în care am preluat acel minister, la fel voi face și aici. Vă asigur că, în câteva luni, veți vedea o schimbare în bine, nu pentru că lucrurile nu ar merge în direcția bună cu domnul ministru Vela, ci pentru că sunt convins că e loc de mai bine în ceea ce privește, de exemplu, deficitul de personal.

Am discutat aici foarte mult despre buget, pentru că azi avem un buget undeva la 20 - 21 de milioane de lei bugetul Ministerului de Interne. Noi ne propunem să solicităm în anvelopa bugetară pentru anul viitor o majorare cu aproape 30%. Undeva la 27 de milioane de lei.

E o procupare a noastră să venim cu asigurarea resurselor financiare pentru a funcționa la parametri optimi toate structurile ministerului”, a declarat Lucian Bode, după audierea sa în comisia parlamentară de resort.