O așezare dacică din secolele II-III a fost descoperită într-o comună din Sălaj. Locuitorii se ocupau cu prelucrarea coarnelor de cerb

O aşezare dacilor fost descoperită de arheologii Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, pe teritoriul localităţii Pericei, din județul Sălaj. Specialistii spun că locuitorii erau specializaţi în producţia de piepteni din corn de cerb.

Situl arheologic este cunoscut încă din anul 2002, când s-au s-au găsit resturile unui cuptor menajer. De-al lungul timpului au mai ieșit la iveală și alte comori arheologice şi complexe dacice, printre care un bordei, un alt cuptor şi un atelier de prelucrare a cornului. Începând cu 2008, cercetările sau extins, astfel fiind dentificate nu doar nivele de locuire din epoca romană, ci şi din prima epocă a fierului şi altul, ulterior, din Evul Mediu târziu.

Arheologii au găsit atelierele în care se prelucra cornul de cerb

Specialiștii de la muzeu au descoperit atât încăperile care erau folosite pentru prelucrarea cornului, dar și produsele finite: piepteni. Potrivit reprezentanților de la Muzeul Judeţean, acești piepteni era folosiți pentru a scăpa de păduchi și chiar era vânduți chiar și în Imperiul Roman.

"Am extins săpătura în această zonă cu potenţial arheologic deosebit şi în 2019 am săpat două casete, în suprafeţe relativ mari, de şapte pe 12 metri şi de opt pe opt metri, în care am găsit construcţii în care chiar se debita acel corn. Construcţia respectivă era tapetată efectiv, pe jos, cu un strat gros de 15-20 de centimetri de resturi de coarne de cerb. Cu ocazia săpăturilor arheologice de la Pericei am găsit şi piepteni şi fragmente de piepteni, pentru că, de fapt acesta era produsul finit obţinut din coarne de cerb. Încă din vremea respectivă lumea avea cel mai probabil păduchi. Şi atunci, cea mai bună metodă de a scăpa de ouăle de păduchi era pieptenele de os, care până târziu, în secolul XX a fost utilizat de oameni. A prelucra coarnele de cerb pentru a obţine piepteni nu era la îndemna oricui. Era în mod sigur o specializare destul de aprofundată şi serioasă în prelucrarea acestui corn şi numărul mare de resturi găsite ne arată că acestea provin de la zeci sau chiar sute de cerbi. Probabil că unele coarne au fost culese din pădure, iar altele sunt de la cerbi vânaţi. Am găsit şi alte oase de animale, care sunt foarte probabil de la cerbi. Ceea ce este iarăşi foarte interesant e faptul că am putut reconstitui etapele de realizare, de la debitarea cornului de cerb, la realizarea de lamele semifabricate, apoi la lamelele finisate deja, gata pentru transformarea în piepteni şi apoi faza finală, a realizării pieptenelui propriu-zis", a declarat luni, pentru agerpres, Horea Pop, şef de secţie la Muzeul Judeţean.

Specialistul a mai declarat că este foarte posibil ca în zonă să fi fost așezată o populație specializată în prelucrafrea cornului de cerb, însă mai sunt multe săpături de făcut, pentru că zona este plină de artefacte. GATA, S-A DECIS! NU se mai schimbă ORA la finalul acestei luni, în ROMÂNIA?

"Probabil că şi aici este o aşezare specializată în prelucrarea cornului şi realizarea produselor finite, în special pieptenii din os. Am găsit şi aici dovezi ale 'importurilor' romane, ceea ce înseamnă că se realizau schimburi între Dacia Porolissensis şi zona barbară, aşezarea fiind datată undeva în secolele doi-trei, dar avem şi locuire de secolul IV", mai menţionează Horea Pop.